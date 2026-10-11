Guillermo Almada advirtió que Miguel Borja deberá adaptarse al arbitraje mexicano tras su expulsión ante Monterrey y adelantó que hablará con el colombiano para evitar que se repita una situación similar; además, destacó el desempeño de sus refuerzos y el respaldo de Rodolfo Cota a Luis Ángel Malagón

Guillermo Almada aseguró que Miguel Borja tendrá que adaptarse al estilo riguroso y menos permisivo del arbitraje mexicano, luego de que el delantero colombiano fuera expulsado ante Monterrey en el empate 1-1 del América, en el partido que marcó los festejos por el 110 aniversario de las Águilas.

El estratega azulcrema reconoció que no pudo apreciar a detalle la jugada en la que el ‘Colibrí’ vio la tarjeta roja, aunque descartó que hubiera existido una intención de lastimar a su rival. Sin embargo, dejó claro que hablará con el atacante para que entienda las diferencias con el arbitraje argentino y brasileño.

“No vi el detalle de la jugada porque estaba distante y no vi cómo fue a definición. Él va a buscar el desborde de Brian y trata de conectar, pero Borja tiene un juego de contacto físico, recibe mucho también permanentemente y, bueno, son situaciones a las que él se va a tener que adaptar al arbitraje mexicano, que es distinto al argentino o brasileño, para que no nos suceda como nos sucedió hoy. Doy por descontado que no hubo intención, se tiró a buscar una pelota para tratar de conectar. Conversaremos con él en estos días para que no se repita”, explicó Almada.

Habló de sus refuerzos y resaltó la actitud de Cota

Por otra parte, el entrenador destacó la actuación de Santiago Ramos y Santiago Bueno, quienes comenzaron a consolidarse en la defensa americanista después de recibir el tiempo necesario para adaptarse al equipo.

“Les dimos el tiempo que es necesario para adaptarse a algo que nosotros queremos y a la altura. Mucha gente opina desde el lugar sin mucha información o sin hacer un análisis de las situaciones de adaptación. Prepararlos porque cuando entren a jugar los van a juzgar con o sin adaptación y ellos tienen que rendir porque es un equipo importante que no te espera. Hoy tuvieron una gran actuación los dos y eso nos complace”, comentó.

Santiago Bueno, jugador del América, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Sobre la titularidad de Luis Ángel Malagón y la decisión de dejar a Rodolfo Cota en la banca, Almada resaltó la actitud del experimentado guardameta, quien respaldó la determinación del cuerpo técnico.

“Cota es un caballero. Hablé con él en la semana sobre lo que decidí y aportó su respaldo a Malagón y a la decisión que tomamos. Cota tuvo grandes actuaciones, son dos grandes porteros y puedo sumar a Tapia. América tiene tres grandes porteros y nos da tranquilidad a todos los que estamos en la institución. Hoy Malagón tuvo una actuación importante y eso nos complace porque ha mostrado dedicación y ha tenido paciencia”, señaló.

Luis Ángel Malagón, portero del América, previo al duelo ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Un amargo sabor de boca

Finalmente, el técnico uruguayo reconoció que el empate ante Monterrey dejó un sabor amargo en una noche especial para el americanismo. Aunque valoró los intentos de su equipo por conseguir la victoria, admitió que las imprecisiones a la hora de construir el juego les impidieron generar un mayor volumen ofensivo.

“Ganar, eso es lo más importante. Lo buscamos, sobre todo en el primer tiempo tuvimos imprecisiones a la hora de construir, ellos juegan con gente de experiencia atrás y la falta de precisión no nos permitió tener más volumen de juego. En definitiva, buscamos el triunfo en todo momento, tuvimos situaciones en que estuvimos cerca y hay que mejorar. Nos faltó ganar para hacer la fiesta completa”, concluyó.