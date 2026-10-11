El conjunto de Guillermo Almada no vivió su mejor versión en el festejo de su aniversario

Fiesta a medias. América celebró sus 110 años de historia con un amargo empate 1-1 frente a Monterrey. Aunque el resultado le permite mantenerse como líder de la tabla general con un partido pendiente, la celebración no terminó como esperaba la afición, que despidió a las Águilas entre abucheos.

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Los festejos comenzaron desde antes de la llegada al estadio, con una caravana en la que los aficionados acompañaron al autobús del equipo hasta su ingreso. Ya en las tribunas, la fiesta continuó, pero faltaba la cereza del pastel: una victoria que nunca llegó.

Inmediaciones del Estadio Azteca, previo al América vs Rayados de Monterrey | IMAGO7

¿Cómo fue el ambiente en el Estadio Azteca?

El ambiente era digno de una celebración especial. Banderas amarillas para los aficionados, colorido en las porras y un grito de "¡Vamos, América!" que retumbó al unísono. Sin embargo, Monterrey no llegó como un simple invitado a disfrutar del aniversario azulcrema; los Rayados buscaban arruinar la fiesta y lo consiguieron momentáneamente al minuto 18, cuando Diego Rossi abrió el marcador.

En una desatención de la defensa americanista, el conjunto regiomontano aprovechó un saque de banda rápido para sorprender a las Águilas. Orbelín Pineda escapó por su sector y mandó un centro que el uruguayo prendió de volea para vencer a Luis Ángel Malagón, quien regresó a la titularidad en la Liga MX después de siete meses de ausencia.

América intentó reaccionar, pero le faltó claridad en el último cuarto de cancha. La polémica también se hizo presente después de la primera media hora, cuando Cristian Borja le ganó la posición a Orbelín Pineda y recibió un pisotón del mediocampista. La discusión sobre una posible pena máxima no tardó en aparecer, aunque la jugada no terminó en penalti.

Diego Rossi y Orbelín Pineda, jugadores de Rayados, en festejo de gol ante América | MEXSPORT

El tanto del empate

Antes de marcharse al descanso, Brian Rodríguez estuvo cerca de firmar un golazo. El uruguayo se abrió paso entre varios defensores de Monterrey y sacó un disparo con dirección al ángulo, pero Esteban Andrada se lanzó para desviar el balón y mandarlo a tiro de esquina. La insistencia azulcrema, sin embargo, tuvo recompensa en el tiempo agregado: al 45+4, Santiago Bueno aprovechó un rebote dentro del área para estrenarse como goleador americanista. Después de que Andrada dejara el balón suelto tras un disparo de Henry, el defensa uruguayo apareció para empujarlo y establecer el 1-1.

En el complemento, América tuvo oportunidades para darle la vuelta al marcador. Al minuto 52, Henry Martín le sirvió el balón a Brian Rodríguez dentro del área y el extremo remató de primera intención, pero un defensor de Monterrey salvó sobre la línea. El rebote le quedó nuevamente al Rayito, quien probó con una volea que Andrada alcanzó a tapar para mantener la igualdad.

Santiago Bueno, jugador del América, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Al 79’, Miguel Borja estuvo cerca de convertirse en el héroe de la noche. Álvaro Fidalgo —Chiquito Sánchez— filtró un balón que parecía demasiado largo para el colombiano, pero el delantero llegó a tiempo y, casi sin ángulo, sacó un disparo que se estrelló en el travesaño. El gol del triunfo se quedó a centímetros.

La celebración terminó de torcerse en los últimos minutos, cuando Borja fue expulsado. El colombiano llegó con demasiado ímpetu para disputar un balón y terminó por planchar a Carlos Salcedo. El árbitro acudió al VAR y, tras revisar la acción, decidió mostrarle la tarjeta roja.

Así, lo que estaba preparado para ser una noche redonda por los 110 años del América terminó con un empate que dejó sabor a derrota. Las Águilas conservaron el liderato, pero no pudieron regalarle una victoria a su gente y se marcharon de su aniversario entre abucheos.