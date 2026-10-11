Brian Rodríguez, jugador del América, en partido ante Rayados de Monterrey | MEXSPORT

El jugador del América se quejó airadamente a Yonatan Peinado Aguirre

¿Era roja para el Rayito? Es habitual que en cada partido del América haya polémica, y en su aniversario no ha sido la excepción. Además de un penalti que no le marcaron a Rayados de Monterrey, trascendió un video en el que Brian Rodríguez insultó al cuarto árbitro del encuentro, Yonatan Peinado Aguirre.

El jugador uruguayo se quejó de una falta contra el central Óscar Mejía García, sin embargo, no le marcaron nada. El Rayito se paró molesto y desató toda su furia ante Peinado Aguirre, quien no notificó los insultos que recibió.

El primer gol en el Azteca

El Estadio Azteca es una fiesta, pero el América todavía no se entera. El conjunto de Guillermo Almada llegó dormido al partido y le cedió toda la iniciativa a Rayados de Monterrey, quienes no perdonaron y abrieron el marcador con un golazo de volea de Diego Rossi.

El conjunto azulcrema tuvo una desconcentración en zona baja y, tras un saque de banda, Orbelín Pineda encontró completamente sólo al uruguayo. Con una soltura impoluta, el delantero le pegó de primera y terminó por romper el arco de Luis Ángel Malagón.

Diego Rossi, futbolista de Rayados, en festejo de gol ante América | MEXSPORT

¿Cómo fue el empate del América?

Santiago Bueno se estrenó como goleador americanista en su debut oficial con las Águilas. El defensa uruguayo marcó el 1-1 frente a Monterrey tras aprovechar un rebote dentro del área, en lo que fue apenas su noveno tanto como profesional.

El central charrúa disputó su primer partido oficial con el América y lo hizo con gol. Después de estrenarse como azulcrema en los amistosos de la pasada Fecha FIFA, Bueno fue elegido por Guillermo Almada para arrancar ante Rayados, en el encuentro que enmarca los festejos por el 110 aniversario del club.