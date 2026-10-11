Santiago Bueno se estrena como goleador del América en su debut con las Águilas

Santiago Bueno, jugador del América, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

El jugador uruguayo le dio el empate al conjunto azulcrema ante Rayados de Monterrey

Santiago Bueno se estrenó como goleador americanista en su debut oficial con las Águilas. El defensa uruguayo marcó el 1-1 frente a Monterrey tras aprovechar un rebote dentro del área, en lo que fue apenas su noveno tanto como profesional.

El central charrúa disputó su primer partido oficial con el América y lo hizo con gol. Después de estrenarse como azulcrema en los amistosos de la pasada Fecha FIFA, Bueno fue elegido por Guillermo Almada para arrancar ante Rayados, en el encuentro que enmarca los festejos por el 110 aniversario del club.

Santiago Bueno, jugador del América, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Las Águilas caían 1-0 en un partido complicado, en el que no encontraban claridad al ataque y la desesperación comenzaba a aparecer entre sus jugadores. Sin embargo, antes de concluir el primer tiempo, ya en el tiempo agregado, el conjunto azulcrema encontró la oportunidad de empatar mediante un tiro de esquina.

¿Cómo fue el gol de Santiago Bueno?

Tras el cobro cerrado, la defensa de Rayados intentó despejar el balón, pero este quedó dentro del área, a merced de Henry Martín. El delantero remató a quemarropa, aunque Esteban Andrada logró tapar el disparo. El rebote quedó nuevamente en el área y Santiago Bueno apareció para empujarlo al fondo de las redes y poner el 1-1.

Ricardo Chávez, de Monterrey, y Brian Rodríguez, de América, luchando por un balón en el Estadio Azteca | MEXSPORT

El uruguayo no mostró demasiada efusividad tras marcar. De inmediato, tomó el balón y corrió hacia el medio campo para reanudar el encuentro, aunque antes señaló hacia las gradas, donde se encontraba su familia, para compartir con ellos el momento especial.

Y es que Bueno no es un jugador acostumbrado a marcar goles. Debido a su posición como defensa central, sus registros frente al arco rival son limitados: antes de llegar al América, había anotado ocho tantos en su carrera, cuatro con el Girona y cuatro con los Wolves. Ahora, el zaguero sumó su primero con las Águilas para llegar a nueve goles como profesional.