¡Bienvenido, Malagón! Luis Ángel regresa a la titularidad con América; este es el Xl ante Rayados

Guillermo Almada contará con una alineación inédita para enfrentar a Monterrey

Regresa el Señor de la Noche. En medio de los festejos por el 110 Aniversario del América, las Águilas reciben a Monterrey en el Estadio Banorte con una gran sorpresa: Luis Ángel Malagón vuelve a la titularidad por primera vez en siete meses.

Guillermo Almada decidió darle la confianza al arquero mexicano para resguardar la portería azulcrema en una noche especial para el americanismo. Además, el estratega uruguayo presentará por primera vez en Liga MX a su nueva pareja de centrales, conformada por Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, quienes ya tuvieron actividad durante los amistosos de la Fecha FIFA.

Jugadores del América previo al partido ante Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Alineación inédita

El técnico azulcrema apostará por una alineación inédita y regresará a su tradicional esquema 4-3-3, con Raphael Veiga de vuelta en el once inicial después de perderse el encuentro ante Necaxa. El brasileño será el encargado de generar el juego ofensivo desde el mediocampo.

La defensa estará conformada por Cristian Borja y Dagoberto Espinoza en las laterales, mientras que Ramos Mingo y Bueno ocuparán la central. De esta manera, Almada apostará por los nuevos refuerzos en la zaga para enfrentar a unos Rayados que buscarán arruinar la celebración americanista.

Guillermo Almada durante el juego ante Necaxa de Jornada 10 del Apertura 2026 | MEXSPORT

En el mediocampo, Israel Reyes acompañará a Erick Sánchez en las labores de recuperación y distribución, mientras que Veiga jugará por delante de ambos, con la responsabilidad de conectar las líneas y comandar los ataques de las Águilas.

En la ofensiva destaca la ausencia de Miguel Borja. Almada decidió apostar por un solo centro delantero, Henry Martín, acompañado por Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas por las bandas.

Alineación del América

Luis Ángel Malagón; Cristian Borja, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Dagoberto Espinoza; Israel Reyes, Erick Sánchez, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Henry Martín y Alejandro Zendejas.