El polémico periodista mexicano lanza mensaje dirigido a uno de sus 'máximos rivales' históricos

José Ramón Fernández y el América son dos partes del futbol mexicano históricamente antagonistas; sin embargo, a tan solo un par de días de que el cuadro azulcrema cumpla 110 años, el miembro de ESPN ha recordado como empezó su camino hablando mal de ellos, siendo su dominio en los años 70 la clave de la decisión que tomó.

La llegada de los Pumas prácticamente se dio por los consejos de Joserra, pues quería que alguien compitiera con los azulcrema en un duelo que se constituía de un equipo rico en contra de un equipo joven.

Joserra vs América

En una edición reciente del programa Futbol Picante, Adal Franco fue directo con José Ramón al asegurar que gracias a él, América ha conseguido la grandeza con la que cuenta hoy en día, para lo que Joserra respondió de manera positiva, pero pidió que no se le incluyera en el siglo y una decena de años que cumplirán las Águilas de manera sarcástica.

En ese entonces el rector de la UNAM sí esuchaba. Yoles dije 'hagan un buen equipo de futbol, la clase estudiantil contra la clase empresarial; y se creó el Clásico'. No sé si yo lo creé, pero se dieron duro, los camiones tenían que llegar en blanco para que no se viera el logotipo de los equipos

José Ramón Fernández | MEXSPORT

Joserra también habló de las figuras con las cuales se armó el cuadro auriazul, tales como Cabinho, Muñante, Hugo Sánchez y demás, dejando en claro que en ese entonces, ese era descrito como "un equipazo".

¿Cómo construyó América su grandeza a lo largo de 110 años?

El Club América celebra 110 años de historia, desde su fundación el 12 de octubre de 1916, cuando Rafael Garza Gutiérrez y Germán Núñez Cortina impulsaron la creación de un equipo que terminaría convirtiéndose en una de las instituciones más importantes del futbol mexicano. Sin embargo, uno de los momentos que cambió definitivamente el rumbo de las Águilas llegó en 1959, cuando Emilio Azcárraga Milmo adquirió al club con la intención de transformarlo en una potencia deportiva y mediática, además de construir una identidad que despertara pasiones dentro y fuera de las canchas.

Durante las décadas de los 70 y 80, América consolidó su grandeza con figuras como Carlos Reinoso y Enrique Borja, alcanzando uno de sus momentos más exitosos con cinco títulos de Liga en los años 80 y fortaleciendo su histórica rivalidad con Chivas. Los éxitos continuaron en el siglo XXI, con campeonatos memorables como el Clausura 2013 ante Cruz Azul y, más recientemente, el histórico tricampeonato conseguido bajo la dirección de André Jardine entre 2023 y 2024. Así, las Águilas alcanzaron los 16 títulos de Liga, consolidándose como el club más ganador del futbol mexicano y llegando a sus 110 años de historia como una institución marcada por sus triunfos, rivalidades y polémicas.