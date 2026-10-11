¡Arruinan la fiesta! Golazo de Diego Rossi pone en ventaja a Rayados ante América

Diego Rossi y Orbelín Pineda, jugadores de Rayados, en festejo de gol ante América | MEXSPORT

El refuerzo del equipo regiomontano le pegó de volea y con rencor para anotar el primero

El Estadio Azteca es una fiesta, pero el América todavía no se entera. El conjunto de Guillermo Almada llegó dormido al partido y le cedió toda la iniciativa a Rayados de Monterrey, quienes no perdonaron y abrieron el marcador con un golazo de volea de Diego Rossi.

El conjunto azulcrema tuvo una desconcentración en zona baja y, tras un saque de banda, Orbelín Pineda encontró completamente sólo al uruguayo. Con una soltura impoluta, el delantero le pegó de primera y terminó por romper el arco de Luis Ángel Malagón.

La polémica en el Azteca

Otro de los puntos claves en el partido fue la falta de Cristian Borja sobre Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona. El lateral colombiano pisó en el área al jugador mexicano, sin embargo, no se marcó la falta.

El conjunto regiomontano reclamó airadamente la decisión, pero el VAR no intervinó en ningún momento para corregir la decisión de Oscar Mejía García. El conjunto de Coapa no ha mostrado ni una sola jugada de peligro.

¿Cuál ha sido la jugada más peligrosa de América?

El conjunto azulcrema no ha logrado responder, aunque Alejandro Zendejas lo intentó en los últimos instantes del primer tiempo. El atacante estadounidense le pegó desde fuera del área, pero terminó en las manos de Andrada.