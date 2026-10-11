Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez apareció en uno de los torneos amateurs más importantes

El futbol amateur sigue reuniendo a figuras que dejaron huella en la Primera División. En esta ocasión, Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez fue captado durante su debut en la talacha con el equipo Cusco FC, con el que disputa la Copa Agustín Alonso, uno de los torneos más importantes de esta categoría.

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El exdefensor mexicano cuenta con una amplia trayectoria en el futbol nacional, donde defendió las camisetas de Chivas, América y Cruz Azul, tres de los clubes más populares de México. Además, tuvo la oportunidad de representar al país en competencias internacionales y formar parte de distintas etapas de la Selección Mexicana.

¿En qué equipos jugó el Maza Rodríguez?

A lo largo de su carrera, el Maza Rodríguez conquistó títulos con Chivas y América, dos de los equipos más importantes del futbol mexicano. Su paso por el Guadalajara lo convirtió en uno de los defensores que vistieron la camiseta rojiblanca antes de dar el salto a otros clubes del país.

Maza Rodríguez campeón con América | IMAGO7

Posteriormente, el zaguero también jugó para Cruz Azul, completando su recorrido por tres de las instituciones con mayor rivalidad en México. Su última etapa como futbolista profesional fue con Lobos BUAP, equipo con el que se retiró en 2019.

Ahora, lejos de los reflectores de la Liga MX, el exjugador encontró una nueva oportunidad para mantenerse ligado al futbol a través de los torneos amateurs, donde comparte cancha con otros elementos que también tuvieron una trayectoria destacada en el máximo circuito.

Francisco Javier 'Maza' Rodríguez con Lobos | IMAGO7

Maza Rodríguez se une a otros exjugadores en la talacha

El Maza no es el único futbolista con pasado en la Primera División que ha encontrado espacio en este tipo de competencias. Julio César ‘Cat’ Domínguez, exdefensor de Cruz Azul, también ha participado en torneos amateur y defendido los colores de equipos como Chivas Impulsora, además de competir en certámenes como la Copa Horizon.

Otro caso es el de Fernando Navarro, bicampeón con León y exjugador de Pachuca y Toluca, quien ha militado en conjuntos como Armadillos Barrón y Club Canchola. El lateral también ha disputado torneos en Estados Unidos con Huetamo Altamirano.

Por su parte, Néstor ‘Avión’ Calderón, campeón con Santos Laguna, Chivas y Toluca, ha continuado su actividad futbolística en torneos de futbol 7 y competencias regionales en Jalisco.

Con su aparición en la Copa Agustín Alonso, el Maza Rodríguez se suma a la lista de exprofesionales que mantienen viva su relación con el balón en el futbol amateur, una alternativa que reúne a jugadores con experiencia en la élite y a futbolistas que buscan destacar en el ámbito regional.