El gladiador exótico contó su romance

Pimpinela Escarlata se convirtió en uno de los protagonistas de una de las conversaciones más inesperadas de La Granja VIP, luego de revelar detalles de un romance secreto con un luchador que está casado.

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El luchador exótico sorprendió a sus compañeros al hablar abiertamente de esta relación, una confesión que despertó la curiosidad de quienes escuchaban la charla y que rápidamente se convirtió en uno de los temas más llamativos del reality show.

Pimpinela Escarlata lleva la lucha libre a La Granja VIP | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo fue la revelación?

La revelación ocurrió durante una plática en la que participaron Kunno, la Bebeshita y Bicolor. En un ambiente de confianza, Pimpinela Escarlata comenzó a compartir parte de sus experiencias sentimentales y dejó entrever que logró conquistar a alguien que le interesaba, aunque evitó revelar la identidad del hombre.

“Lo logré, lo conquisté a mi manera y sí”, expresó el luchador, al reconocer que consiguió acercarse sentimentalmente a la persona que deseaba. Sin embargo, cuando la conversación tomó un rumbo más comprometedor, dejó claro que su enamorado tiene esposa.

Según su relato, cuando coinciden en funciones de lucha libre, reciben habitaciones de hotel, una circunstancia que les permite encontrarse lejos de las miradas de los demás. Fue entonces cuando compartió la manera en que suele comunicarse con el hombre para organizar esas citas secretas.

Pimpinela Escarlata en una función de lucha libre | CAPTURA

“Y vale la pena. Cada vez que nos toca luchar juntos, nos dan hotel y nada más le aviso por WhatsApp: ‘Estoy en la habitación. Te voy a dejar la puerta abiertita para que no hagas ruido, porque los demás están acá’”, contó el luchador exótico, cuyas palabras sorprendieron a Kunno, la Bebeshita y Bicolor.

Amor en secreto

Pimpinela Escarlata decidió mantener en secreto el nombre de su supuesto enamorado. Tampoco ofreció información suficiente para identificarlo, por lo que dejó en una verdader incógnita la situación amorosa y de quién se pueda tratar.