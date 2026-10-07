Valtteri Bottas es un amante de andar en bicicleta | IG valtteribottas

Su objetivo es completar el recorrido en tres días y llegar a tiempo para sus compromisos de Fórmula Uno

Valtteri Bottas volvió a demostrar que el ciclismo es mucho más que un pasatiempo, pues tras abandonar el Gran Premio de Baréin en Sepang, el finlandés decidió recorrer en bicicleta los cerca de 350 kilómetros que separan Malasia de Singapur.

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En lugar de tomar un avión o trasladarse en automóvil, el piloto de Cadillac emprendió una ruta por caminos de grava y zonas rurales. Bottas compartió parte de la aventura en redes sociales.

Un viaje de tres días sobre dos ruedas

La primera etapa comenzó después de la carrera y comprendió 56.6 kilómetros desde el aeropuerto de Kuala Lumpur hasta la zona de Port Dickson, recorrido que completó en apenas 2 horas y 8 minutos.

Valtteri Bottas hace esta aventura en bicicleta al lado de su esposa | IG valtteribottas

Para el segundo día, Bottas aumentó considerablemente la distancia y recorrió alrededor de 161.9 kilómetros en casi seis horas. La intención del finlandés es completar toda la travesía en tres días y estar en Singapur antes de sus actividades oficiales.

Bottas y su pasión por el ciclismo

La aventura no resulta extraña para Bottas, quien desde hace años practica ciclismo de gravel y participa en competencias de resistencia. Incluso se clasificó para el Mundial de Gravel de 2026, aunque no podrá acudir debido a que coincide con el Gran Premio de Singapur.

Valtteri Bottas en su monoplaza MAC-26 de Cadillac durante las P2 del GP de Australia | AP