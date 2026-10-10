Grupo Laumann consiguió la concesión del nombre de beIN Sports

Fox Sports México cambiará de nombre y pasará a operar bajo la marca beIN Sports, luego de que Grupo Lauman alcanzara un acuerdo para utilizar el nombre de la cadena internacional. De acuerdo con información del periodista Mauricio Cabrera, la señal deportiva continuará en México a pesar de los problemas legales y laborales que ha enfrentado durante los últimos meses, aunque lo hará con una nueva identidad.

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Según lo revelado, Manuel Arroyo y Grupo Lauman encontraron en los inversionistas de beIN Sports una alternativa para mantener sus operaciones en el mercado mexicano. El movimiento permitiría que la empresa continúe ofreciendo contenido deportivo después de las disputas relacionadas con el uso de la marca Fox Sports.

Fox Sports México | MEXSPORT

¿Por qué Fox Sports México cambiará de nombre?

La televisora ha enfrentado diferentes complicaciones, entre ellas conflictos laborales, demandas y problemas relacionados con su presencia en distintas plataformas de televisión de paga. A estos factores se suma la disputa por el uso del nombre Fox Sports, situación que había generado incertidumbre sobre la continuidad de la señal en México.

La empresa encontró una alternativa mediante la llegada de beIN Sports, una marca internacional dedicada a la transmisión de contenido deportivo. Esta operación permitiría mantener una señal en el mercado mexicano sin continuar utilizando la identidad de Fox Sports.

Fox Sports México atraviesa profunda crisis | IMAGO7

¿Qué pasará con los derechos de transmisión de Fox Sports México?

La llegada de beIN Sports a México podría concretarse en los próximos días, una vez que Fox Sports México deje de operar bajo su nombre actual. No obstante, todavía no se han dado a conocer detalles sobre la fecha exacta en la que se realizará el cambio de identidad.

Uno de los principales aspectos que permanecen sin definirse es la programación que ofrecerá beIN Sports en México. Hasta el momento, no se ha informado qué competencias, eventos deportivos o programas formarán parte de la nueva señal, por lo que existe incertidumbre sobre los contenidos que estarán disponibles para los televidentes.