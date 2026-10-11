Cientos de aficionados azulcremas recibieron al equipo con cánticos, banderas y pirotecnia antes del partido contra Monterrey

El Club América recibió un espectacular recibimiento por parte de su afición previo al enfrentamiento contra Rayados de Monterrey, correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX. Cientos de seguidores azulcremas se reunieron a las afueras del Estadio Banorte para celebrar el 110 aniversario de la institución, en una jornada marcada por los festejos y la importancia deportiva del encuentro.

Desde horas antes del inicio del partido, los aficionados americanistas comenzaron a congregarse en los alrededores del inmueble para preparar la llegada del autobús del equipo. Con banderas, cánticos, bombos, pirotecnia y humo de colores, los seguidores formaron un pasillo humano por el que avanzó lentamente el transporte de las Águilas hasta ingresar a las instalaciones del estadio.

La celebración fue organizada por los principales grupos de animación del América, entre ellos La Monumental, El Ritual del Kaoz y El Disturbio, quienes coordinaron el recibimiento para conmemorar una fecha especial en la historia del club. A pesar de la cantidad de personas reunidas, el autobús logró ingresar al recinto sin que se reportaran incidentes con los elementos de seguridad.

¿Cuándo cumple 110 años el Club América?

Aunque los festejos comenzaron durante el encuentro frente a Monterrey, el aniversario número 110 del América se celebra oficialmente el lunes 12 de octubre de 2026. La institución fue fundada el 12 de octubre de 1916, por lo que la afición aprovechó el compromiso de Liga MX para adelantar las celebraciones de su equipo.

El ambiente festivo también se trasladó al interior del Estadio Banorte, donde los aficionados prepararon un mosaico de banderas en las tribunas. Además, el sonido local reprodujo las tradicionales "Mañanitas" para acompañar la conmemoración, mientras los seguidores azulcremas continuaron con los cánticos dedicados a su equipo.

Inmediaciones del Estadio Azteca, previo al América vs Rayados de Monterrey | IMAGO7

La celebración representó uno de los momentos centrales de la jornada para los seguidores americanistas, quienes aprovecharon el regreso de las Águilas al inmueble para mostrar su apoyo. El recibimiento también estuvo acompañado por la expectativa de un encuentro importante en las aspiraciones del conjunto capitalino dentro del torneo.

América busca el liderato del Apertura 2026 ante Monterrey

Además de los festejos por su aniversario, América llegó al partido contra Rayados con la posibilidad de alcanzar el liderato general del Apertura 2026. El reciente tropiezo de Toluca frente a Tigres abrió la oportunidad para que las Águilas buscaran escalar hasta la primera posición de la clasificación.