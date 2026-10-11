Miguel Borja pisó a Jesús ‘Tecatito’ Corona dentro del área al minuto 31, pero ni el árbitro ni el VAR señalaron la pena máxima a favor de Monterrey, en medio de la celebración por los 110 años de las Águilas

El América estuvo envuelto en la polémica arbitral durante su partido ante Rayados de Monterrey. Al minuto 31, cuando el conjunto regiomontano ya tenía la ventaja en el marcador, Cristian Borja protagonizó una acción dentro del área chica con Jesús ‘Tecatito’ Corona que generó reclamos por un posible penalti que no fue señalado.

En la disputa por el balón, el delantero colombiano terminó pisando al atacante de Monterrey de manera clara dentro del área. Pese a la acción, el silbante no marcó la falta y la jugada quedó sin sanción, lo que provocó molestia entre los jugadores y aficionados de Rayados.

La polémica jugada de Cristian Borja ante Rayados

La acción llamó todavía más la atención porque Borja ya estaba amonestado. El árbitro detuvo momentáneamente el encuentro para revisar si existía una posición adelantada o esperar una indicación del VAR, pero después de la revisión no señaló penalti por el contacto sobre ‘Tecatito’ Corona y el partido siguió.

La decisión generó cuestionamientos sobre el criterio arbitral y la intervención del VAR, pues Monterrey tuvo la posibilidad de recibir una pena máxima cuando ya se encontraba arriba en el marcador. Sin embargo, el encuentro continuó sin que se sancionara la infracción.

Ricardo Chávez, de Monterrey, y Brian Rodríguez, de América, luchando por un balón en el Estadio Azteca | MEXSPORT

Polémica en la fiesta del América

Diego Rossi había marcado el 0 a 1 del partido en el 110 aniversario del América, por lo que no se marcará; la jugada fue bastante cuestionada por aficionados y comentaristas. La jugada desató muchos cuestionamientos por no señalarse el posible penalti a favor de Rayados.

Aunque la decisión arbitral no modificó el marcador en ese momento, el América logró empatar el partido al final del primer tiempo, motivo por el cual la falta no señalada terminó pesando al final de la primera parte.