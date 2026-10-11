El marco de este homenaje fue el partido ante los Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte

Gran detalle. América celebró su 110 Aniversario con un reconocimiento a las leyendas que han marcado su historia, así como a los trabajadores que día a día forman parte de la institución. Durante el medio tiempo del encuentro frente a Monterrey, las Águilas realizaron un homenaje en el que participaron 32 personas, entre exjugadores, empleados del club y abonados.

¿Quiénes fueron los homenajeados?

Entre las figuras azulcremas que se dieron cita estuvieron Arlindo Dos Santos, Miguel Zelada, Adrián Chávez, Eduardo Bacas, Guillermo Huerta, Juan Hernández, Potro Gutiérrez, Hugo Kiese, Ángel Reyna, Aquivaldo Mosquera, Reinaldo Navia y Gonzalo Farfán, quienes volvieron a pisar el césped para recibir el reconocimiento de la afición.

Cada uno de los exfutbolistas fue presentado por el sonido local y ovacionado por los seguidores americanistas. Dos de los que más aplausos recibieron fueron Miguel Zelada, histórico guardameta de la década de los 80, y Arlindo Dos Santos, autor del primer gol en la historia del Estadio Azteca.

Trabajadores del América homenajeados en el Estadio Banorte | X: @ClubAmerica

El homenaje también tuvo un espacio especial para los trabajadores del club, quienes recibieron un reconocimiento por cumplir 10 años o más dentro de la institución. Jardineros, cocineros y otros empleados que realizan labores esenciales para el funcionamiento del equipo fueron parte de la celebración, en un gesto para destacar su aportación a la historia del América.

Una vez más festejaron con música de banda

La fiesta en el Estadio Azteca también estuvo acompañada por un espectáculo de luces y fuegos artificiales que iluminó la noche azulcrema. Mientras tanto, en el sonido local retumbó Mi Mayor Anhelo, de la Banda MS, canción que se ha convertido en uno de los temas más representativos de la afición americanista.

Así, en medio de la celebración por sus 110 años de historia, América reconoció a quienes han defendido sus colores dentro de la cancha y a quienes han contribuido desde fuera de ella, en una noche en la que el pasado y el presente del club se encontraron ante su gente.