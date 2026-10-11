El Potro fue jugador de las Águilas en la época de los noventas

Raúl 'Potro' Gutiérrez se convirtió en protagonista de una polémica durante los festejos por el 110 aniversario del América. El actual entrenador de Cruz Azul Femenil fue uno de los exjugadores homenajeados por las Águilas durante el medio tiempo del partido contra Monterrey, situación que provocó críticas entre aficionados de La Máquina.

Durante el descanso del encuentro, que terminó empatado, América organizó una ceremonia para reconocer a distintas figuras que formaron parte de la historia de la institución. Entre los invitados apareció el Potro Gutiérrez, quien defendió la camiseta azulcrema durante la década de los noventa y regresó al terreno de juego para recibir el reconocimiento de la afición.

Sin embargo, su presencia en el homenaje no pasó desapercibida entre los seguidores de Cruz Azul, quienes expresaron su inconformidad en redes sociales. Algunos aficionados celestes pidieron la salida del estratega del equipo femenil, al considerar inapropiada su participación en los festejos de uno de los principales rivales de La Máquina.

Raúl 'Potro' Gutiérrez y Eduardo Bacas recibiendo homenaje por parte del América | IMAGO7

¿Por qué la afición de Cruz Azul criticó al Potro Gutiérrez?

La controversia surgió debido a que Gutiérrez actualmente ocupa el cargo de entrenador de Cruz Azul Femenil, aunque anteriormente fue futbolista del América. Su participación en la ceremonia azulcrema generó cuestionamientos entre algunos seguidores, quienes señalaron la rivalidad histórica entre ambas instituciones como motivo de su inconformidad.

El Potro asumió la dirección técnica del conjunto femenil en la Jornada 5 del Apertura 2026. Desde su llegada, el entrenador registra tres victorias y tres derrotas en seis partidos dirigidos, números que han acompañado sus primeras semanas al frente del equipo cementero.

Pese a las críticas de un sector de la afición, el reconocimiento de América estuvo relacionado con su trayectoria como exjugador de la institución. Gutiérrez formó parte de las Águilas durante los años noventa, por lo que fue incluido entre los invitados a la ceremonia conmemorativa por los 110 años del club.

¿Qué exjugadores fueron homenajeados por América en su aniversario?

Además del Potro Gutiérrez, el América reunió a distintas figuras que defendieron sus colores en diferentes épocas. Entre los homenajeados estuvieron Arlindo Dos Santos, Miguel Zelada, Adrián Chávez, Eduardo Bacas, Guillermo Huerta, Juan Hernández, Hugo Kiese y Gonzalo Farfán, quienes volvieron a pisar el césped para recibir el reconocimiento de los aficionados.

La ceremonia también contó con la presencia de Ángel Reyna, Aquivaldo Mosquera y Reinaldo Navia, entre otros exfutbolistas. El homenaje formó parte de las actividades organizadas por América para celebrar su aniversario número 110.