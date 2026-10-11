¡Bye, 'Colibrí'! Miguel Borja se fue expulsado del partido ante Rayados en el Estadio Banorte

El camiseta 93 de las Águilas no pudo terminar el partido a pesar de haber entrado de cambio en la segunda parte

Miguel Borja fue expulsado frente a Monterrey luego de una dura plancha sobre Carlos Salcedo. El Colibrí no pudo coronar los festejos por el 110 aniversario del América, pues ingresó de cambio con la intención de darle la victoria a las Águilas, pero terminó marchándose antes del silbatazo final.

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¿Cómo fue la expulsión del 'Colibrí?

América empataba 1-1 frente a Rayados en el encuentro que enmarcó las celebraciones azulcremas. Los dirigidos por Guillermo Almada buscaban con todo el gol del triunfo que pusiera la cereza en el pastel de una noche especial. Sin embargo, todo se complicó en los minutos finales.

Al cierre del encuentro, un centro raso llegó al área y el Colibrí no dudó en ir a disputar el balón, pero el ímpetu del colombiano le costó caro. Borja se lanzó con los tachones por delante y terminó impactando a Salcedo, quien ya había despejado la pelota.

Miguel Borja se va expulsado del partido | MexSport

Pese a que el central de Rayados terminó en el suelo, la jugada pasó inicialmente desapercibida. No fue hasta que el VAR llamó al árbitro central para revisar la acción cuando el silbante acudió a la pantalla y, tras observar la repetición, terminó por mostrarle la tarjeta roja al delantero americanista.

Almada anima a su jugador