Matías Almeyda arremetió contra la prensa azulcrema por distorsionar sus declaraciones y aseguró que la pregunta que le hicieron a Miguel Borja fue malintencionada, luego del empate 1-1 entre América y Monterrey en el festejo del 110 aniversario de las Águilas

Luego de arruinarle al América el festejo de su 110 aniversario, Matías Almeyda, entrenador de Monterrey, explotó contra la prensa azulcrema y pidió que no lo ensucien con palabras que él nunca dijo.

Una acción malitencionada

El pasado viernes, Miguel Borja le mandó un mensaje al ‘Pelado’ luego de que le hicieran una pregunta sobre declaraciones distorsionadas del estratega argentino. Ahora, Almeyda no se quedó callado y aseguró que esa acción fue malintencionada.

“No me escuchaste. Previo a eso di el valor que tiene América, su entrenador y jugadores. Cambiaron la pregunta que le hicieron a Borja, se la hicieron con una mala intención. Si algo me caracteriza es que he respetado a cada equipo y no me ensucien. Eso no lo dije yo, la pregunta a Borja fue con mala intención y él respondió. No dije que fuera parámetro América y puse como ejemplo: cuando ganamos contra Cruz Azul muchos pensaron que era parámetro y al siguiente partido perdimos. Desvirtuaron mi contestación, está bueno que escuchen antes de preguntar”, respondió el técnico de Rayados.

Monterrey igualó 1-1 ante el América en su casa, en medio de los festejos por el 110 aniversario del conjunto azulcrema. Para Almeyda, el resultado fue justo por lo mostrado por ambos equipos durante el encuentro.

“No sé si merecía más. Competimos bien, el primer tiempo hicimos un partido inteligente y América tiene un gran plantel, un excelente entrenador y sabíamos que iba a ser difícil. Lo hicimos bien, en líneas generales me quedo conforme, me hubiera gustado llevarme los tres puntos, creo que el punto está bien para los dos”, explicó.

Diego Rossi, futbolista de Rayados, en festejo de gol ante América | MEXSPORT

Destaca el esfuerzo de sus jugadores

Por último, el técnico de Monterrey hizo énfasis en la inteligencia de su equipo para atacar y defender en los momentos adecuados, además de destacar el esfuerzo de sus jugadores ante un rival al que reconoció por su calidad.

“Hablar de merecer más es complicado porque el partido terminó 1-1. Remarco la inteligencia para jugar ante un gran rival; nos pusimos en ventaja con un gran gol y sobre el final del primer tiempo nos llegó el gol, pero no nos cambió. El partido se hizo parejo, ida y vuelta por momentos. Valoro que no concedieron espacios ante un rival peligroso y el esfuerzo que hicieron”, concluyó.