Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota festejando uno de los goles de Miguel Borja, con América, ante Chivas | IMAGO7

Guillermo Almada aseguró que la convivencia entre los porteros del América es de ‘caballeros’

Luego de más de cinco meses fuera de las canchas, Luis Ángel Malagón volvió a pisar el Estadio Banorte como arquero del Club América. Ante el regreso del ‘Señor de la Noche’ a la titularidad, la incógnita fue sobre la reacción de Rodolfo Cota, quien venía siendo el portero titular, situación que Guillermo Almada dejó aclarada tras el duelo ante Monterrey.

¿Cómo fue la reacción de Cota?

Tras el cambio de portero en las Águilas, los medios cuestionaron a Guillermo Almada sobre las reacciones dentro del vestuario ante dicha situación; el estratega charrúa confirmó que habló con Cota ante el cambio y elogió la madurez que tuvo al respaldar la decisión y al propio Malagón.

Cota es un caballero. Hablé con él en la semana sobre lo que decidí y aportó su respaldo a Malagón y a la decisión que tomamos. Cota tuvo grandes actuaciones, son dos grandes porteros y puedo sumar a Tapia”, declaró Almada en rueda de prensa.

Luis Ángel Malagón en su regreso con América | IMAGO7

Así mismo, Almada no solo elogió a Cota y su actitud, sino que aseguró que el América cuenta con tres grandes porteros, por lo que cada uno va a poder portar algo distinto, además de que estarán listos siempre que su presencia sea requerida en el terreno de juego.

América tiene tres grandes porteros y nos da tranquilidad a todos los que estamos en la institución. Hoy Malagón tuvo una actuación importante y eso nos complace porque ha mostrado dedicación y ha tenido paciencia”, añadió.

Rodolfo Cota, portero del América | MEXSPORT

¿Cómo fue el regreso de Malagón?

Luego de sufrir una rotura del tendón de Aquiles durante un juego de la Liga de Campeones de la Concacaf, una recuperación de casi medio años, regresos breves en la Sub-21 y un sumar minutos en partidos amistosos, Luis Ángel volvió a jugar un juego oficial de Liga MX en el Estadio Banorte.

El portero nacional tuvo 90 minutos bastante complicados, pues el equipo de Rayados de Monterrey exigió más de una vez al América. Afortunadamente para los azulcremas la defensa y el propio Malagón estuvieron a la altura y lograron rescatar un punto, aunque recibiendo un gol en el primer tiempo, mismo que fue imposible de atajar tras una gran definición de Diego Rossi.