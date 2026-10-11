"Podemos meternos a la Liguilla": Miguel Herrera confía en el trabajo de su equipo de cara al cierre del torneo

El estratega volvió a reiterar que el enfrentamiento es clave para que el Atlante pueda estar en el camino del triunfo

Los Potros de Hierro del Atlante cayeron ante los Gallos Blancos del Querétaro en el regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA. Ante la derrota, el estratega mexicano, Miguel Herrera, volvió a señalar que el único camino para seguir adelante es el del trabajo y el esfuerzo que se de durante las sesiones de entrenamiento.

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¿Qué dijo Miguel Herrera?

En una nueva polémica conferencia de prensa post partido, el entrenador afirmó que que su equipo tiene lo necesario para poder meterse a la Liguilla del Apertura 2026, no obstante, deben entrenar y trabajar duro para ello.

Tenemos que trabajar mucho para que el equipo vuelva a ganar, seamos contundentes y podamos meternos a la Liguilla", declaró el Piojo.

Jugadores de Atlante en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Así mismo, el propio Herrera dejó en claro que la meta, más que sumar puntos es ganar todo lo que viene, pues las victorias serán un factor fundamental tanto en lo anímico como en la tabla general del campeonato.

La clave es ganar, si no ganamos no nos metemos (a Liguilla). Vinimos a buscar el resultado, pero no lo conseguimos, Querétaro lo hizo bien, nos superó, fue más contundente", añadió.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Querétaro | MEXSPORT

¿Cómo luce el calendario del Atlante?

Con seis partidos por delante, el equipo de los Hidrocálidos marcha como el lugar 15 de la tabla del Apertura 2026. Atlante suma en total 11 puntos, repartidos en dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas, estando a solo cuatro puntos de la zona de calificación a la Liguilla.

En sus últimos encuentros, Herrera y sus pupilos tendrán que enfrentar a los Pumas, Bravos de Juárez, Atlético de San Luis, Chivas, Santos y Xolos de Tijuana, duelos donde mínimo tendrá que sumar tres triunfos para aspirar a la fase final del torneo.