Querétaro acecha el liderato tras recibir a Atlante en La Corregidora: Así fue el encuentro

Los Gallos anularon a los Potros de Miguel Herrera en su estadio de cara a una muy probable consecución de Liguilla

Querétaro aprovechó su condición de local y derrotó 2-0 al Atlante en el Estadio La Corregidora, en partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX. Los Gallos Blancos marcaron en momentos clave del encuentro para asegurar la ventaja, mientras los Potros carecieron de contundencia para meterse en la pelea por el resultado.

El equipo sorpresa del Apertura 2026

Durante los primeros minutos, ambos equipos buscaron generar peligro, Mateo Coronel tuvo aproximaciones para los locales, mientras que Martín Sarrafiore intentó responder por parte de los azulgranas con disparos desde fuera del área; sin embargo, ninguno logró abrir el marcador en el arranque.

La diferencia llegó al minuto 25. Walter Portales derribó a Coronel dentro del área y el árbitro señaló penalti a favor de Querétaro. Santiago Homenchenko tomó el balón y convirtió con un zurdazo raso hacia la esquina inferior izquierda, imposible para el guardameta de Atlante, para colocar el 1-0.

Santiago Homenchenko anotó el primero para los Gallos | MexSport

Los Potros intentaron reaccionar antes del descanso y encontraron una oportunidad clara en tiempo agregado, cuando Sarrafiore remató dentro del área, pero Guillermo Allison respondió con una atajada para conservar la ventaja queretana. Así, los locales se fueron al vestidor arriba en el marcador.

DENILSON AMPLÍA LA VENTAJA

El segundo golpe de Querétaro llegó apenas al minuto 50. Iker Benito condujo por el sector izquierdo, recortó hacia el centro y encontró a Denilson Muñoz sin marca dentro del área chica. El atacante definió de zurda para mandar la pelota al fondo de las redes y poner el 2-0.

Con la diferencia de dos goles, los Gallos realizaron modificaciones para administrar el resultado, mientras Atlante movió sus piezas en busca de una reacción. Los visitantes llegaron a tener mayor posesión durante el complemento, pero les faltó claridad para superar el bloque defensivo local.