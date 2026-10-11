El entrenador protagonizó un tenso intercambio durante la conferencia de prensa posterior a la derrota de los Potros de Hierro frente a Querétaro

Miguel 'Piojo' Herrera protagonizó una discusión con un periodista durante la conferencia de prensa posterior a la derrota del Atlante ante Querétaro en el Estadio La Corregidora. El entrenador de los Potros de Hierro se molestó después de recibir cuestionamientos sobre sus decisiones tácticas durante el encuentro, correspondiente al regreso del conjunto azulgrana a la Primera División.

El incidente comenzó cuando un reportero señaló que el cuerpo técnico del Atlante no realizó los ajustes necesarios después de recibir los dos goles de Gallos Blancos. El comunicador cuestionó principalmente el momento en el que Herrera decidió modificar su esquema para utilizar una línea de cinco defensores, al considerar que la reacción llegó demasiado tarde.

Ante el señalamiento, el estratega interrumpió al periodista y cuestionó sus conocimientos sobre dirección técnica. "¿Eres entrenador?", preguntó Herrera, a lo que el reportero respondió negativamente. "Entonces, ¿cómo sabes que no tuve un ajuste bueno?", agregó el Piojo, quien manifestó su inconformidad con el análisis realizado sobre sus decisiones durante el partido.

¿Qué le dijo Miguel Herrera al periodista tras la derrota del Atlante?

La discusión continuó cuando el comunicador explicó que sus comentarios estaban basados en lo que había observado durante el encuentro. Sin embargo, Herrera rechazó responder al cuestionamiento y aseguró que el periodista no contaba con los conocimientos necesarios para evaluar sus movimientos tácticos desde el banquillo.

"Está bien. Yo no te contesto porque no eres entrenador. Tú ya hablaste de la parte táctica y no lo sabes; te contestaría si me hicieras una pregunta concreta", respondió el técnico del Atlante.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Querétaro | MEXSPORT

Miguel Herrera reconoce errores del Atlante ante Querétaro

Después del enfrentamiento con el periodista, Miguel Herrera reconoció que Atlante no tuvo una buena actuación frente a Gallos Blancos. El entrenador aceptó que su equipo cometió errores puntuales que terminaron por influir en el resultado, en un partido que representó un nuevo compromiso de los azulgranas tras su regreso al máximo circuito del futbol mexicano.

Sin embargo, el Piojo volvió a referirse al cuestionamiento anterior y reiteró que está dispuesto a responder preguntas sobre el funcionamiento de su equipo, pero no a recibir indicaciones tácticas de personas que no ejercen como entrenadores profesionales.