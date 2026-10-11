Aficionado de América se encara con cuerpo técnico de Monterrey en el túnel del Estadio Banorte

El argentino fue increpado por seguidores azulcremas cuando se dirigía a los vestuarios; los videos del incidente se viralizaron en redes sociales

Guido Binini, auxiliar del cuerpo técnico de Matías Almeyda, recibió insultos y gestos obscenos por parte de un sector de la afición americanista, cuando se dirigía hacia los vestidores, tras el empate 1-1 entre América y Monterrey en el Estadio Banorte.

Los hechos quedaron captados en video y comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un aficionado encara verbalmente al integrante del cuerpo técnico de Rayados y le grita: “¡No pudiste, puto, no pudieron!”.

Aficionados encararon a Guido Binini en el túnel

La situación no se limitó a los gritos de un solo seguidor. En las grabaciones también se aprecia a un niño acercarse al vidrio que separa a los aficionados del paso de los futbolistas para hacerle gestos de burla al argentino.

Además, otros seguidores se sumaron a los insultos contra los integrantes de Monterrey. Incluso una mujer se acercó al cristal para realizar señas obscenas hacia los elementos del conjunto regiomontano.

El incidente ocurrió después de un partido que terminó con un gol para cada equipo. Pese a que América y Monterrey se repartieron puntos, el resultado no impidió que algunos aficionados protagonizaran estos episodios cuando los visitantes se dirigían a los vestidores.

Ricardo Chávez, de Monterrey, y Brian Rodríguez, de América, luchando por un balón en el Estadio Azteca | MEXSPORT

El túnel del Estadio Banorte, escenario de otros incidentes

Esta no es la primera ocasión en que el paso de los jugadores por esta zona genera situaciones de tensión. Los cristales permiten que los aficionados observen de cerca a los futbolistas durante sus recorridos, pero también facilitan que se produzcan intercambios de palabras, burlas e insultos.

Las imágenes del caso de Guido Binini volvieron a poner el foco sobre este espacio del inmueble capitalino, donde la cercanía entre seguidores y protagonistas puede derivar en confrontaciones verbales.