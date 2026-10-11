Las Águilas están de fiesta y es inevitable revisar al trayectoria de todos los estrategas que pasaron por Coapa

110 años de historia no se pueden contar únicamente a través de los jugadores que hicieron grande al América. Detrás de cada generación, de cada campeonato y de cada época dorada hubo un hombre sentado en el banquillo, encargado de darle identidad a un equipo que, por su propia exigencia, siempre está obligado a ganar.

A lo largo de más de un siglo, las Águilas han tenido entrenadores de todo tipo. Mexicanos, extranjeros, leyendas que llegaron al banquillo después de vestir la camiseta y técnicos que aterrizaron en Coapa prácticamente como desconocidos y terminaron escribiendo su nombre en la historia del club.

André Jardine

El brasileño llegó al América en 2023 sin saber que terminaría convirtiéndose en el entrenador más ganador en la historia del club.

Pese a ser la "opción C", Jardine tuvo efecto inmediato y conquistó seis títulos durante sus tres años en Coapa: Apertura 2023, Clausura 2024, Campeón de Campeones 2024, Supercopa de la Liga MX 2024, Apertura 2024 y Campeones Cup 2024.

Emilio Azcárraga y André Jardine en celebración del tricampeonato de América | MEXSPORT

Pero más allá de la cantidad de trofeos, su gran aporte fue construir una de las épocas más exitosas del americanismo y conquistar el primer tricampeonato de torneos cortos en la historia de la Liga MX.

El brasileño se fue en 2026 dejando una marca que ningún otro entrenador había conseguido alcanzar en el club y fue despedido como una verdadera leyenda.

André Jardine posa con los títulos que ganó con América | MEXSPORT

Jorge Vieira

Si existe un entrenador que puede presumir haber dominado al América durante una época completa, ese es Jorge Vieira.

El brasileño llegó para la temporada 1987-88 y rápidamente convirtió a las Águilas en una máquina de ganar. Conquistó dos títulos de Liga consecutivos, en 1987-88 y 1988-89, además de los dos Campeón de Campeones correspondientes.

Vieira dirigió tres temporadas y en dos de ellas terminó como campeón y líder general. Además, es el único entrenador en la historia del América que consiguió ganar dos torneos largos de Liga.

Raúl Cárdenas

Llegar al América después de haber construido una época dorada con Cruz Azul no era precisamente la manera más sencilla de ganarse a la afición, pero Raúl Cárdenas lo hizo con títulos.

El ‘Güero’ llevó a las Águilas al campeonato de la temporada 1975-76 y ese mismo año conquistó el Campeón de Campeones. Posteriormente consiguió la Copa de Campeones de la Concacaf y la Copa Interamericana en 1978.

Raúl Cárdenas en celebración como director técnico de América | MEXSPORT

Miguel Herrera

El ‘Piojo’ tuvo dos etapas en el América y en ambas dejó una historia que difícilmente podrá borrarse.

La primera terminó con uno de los títulos más recordados del club. En el Clausura 2013, Herrera dirigió aquella remontada ante Cruz Azul en una de las finales más dramáticas en la historia de la Liga MX.

Años después regresó a Coapa y volvió a ser campeón con el Apertura 2018. También conquistó la Copa MX y el Campeón de Campeones de 2019.

Sus cuatro títulos lo colocaron junto a Cárdenas y Vieira entre los entrenadores con más trofeos en la historia del América. Además, durante su paso por el club se convirtió en el técnico con más victorias oficiales en la historia de las Águilas.

Miguel Herrera en celebración con América tras ganar la Final del Clausura 2013 | MEXSPORT

Carlos Reinoso

Hablar de Carlos Reinoso es hablar de una de las figuras más importantes en la historia del América, pero no solamente por lo que hizo como jugador. El chileno también consiguió dejar su huella desde el banquillo y convertirse en uno de los pocos que han sido campeones con las Águilas tanto dentro como fuera de la cancha.

Reinoso tomó al América como entrenador en 1981 y, apenas unos años después de haber colgado los botines, consiguió llevar al equipo al título de Liga en la temporada 1983-84 en la llamada Final del Siglo frente a Chivas.