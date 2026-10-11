El defensor uruguayo no se guardó nada luego de la mala ubicación del lateral mexicano

El empate 1-1 entre América y Monterrey dejó diferentes momentos dentro del terreno de juego, más allá de los goles, las polémicas y las acciones de peligro. Uno de ellos fue protagonizado por Santiago Bueno, quien le llamó la atención a su compañero Dagoberto Espinoza al percatarse de que no estaba bien ubicado durante el partido disputado en el Estadio Banorte.

El defensor uruguayo, quien llegó como refuerzo para el conjunto azulcrema, no dudó en hacerse escuchar para señalar el error de posicionamiento de Espinoza, en una muestra de exigencia dentro de la zaga americanista.

¿El futuro líder de la zaga del América?

La acción reflejó la comunicación y la exigencia entre los futbolistas de las Águilas durante un encuentro en el que Monterrey consiguió adelantarse en el marcador con un gol de Diego Rossi al minuto 18.

Diego Rossi, futbolista de Rayados, en festejo de gol ante América | MEXSPORT

Antes del descanso, el propio Santiago Bueno apareció en el área rival para marcar el tanto del empate al 45+4, luego de aprovechar un rebote que dejó el guardameta Esteban Andrada. De esta manera, el uruguayo tuvo protagonismo en ambos lados de la cancha durante su presentación goleadora con el América.

El encuentro terminó 1-1, resultado con el que el equipo dirigido por Guillermo Almada mantuvo el liderato de la clasificación, aunque no pudo celebrar con una victoria su 110 aniversario.