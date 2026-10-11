¡Novela en La Noria! Cruz Azul analiza medidas contra el Potro Gutiérrez tras asistir al aniversario del América

El ahora entrenador es el actual estratega del conjunto femenil del cuadro celeste

Raúl 'Potro' Gutiérrez se encuentra en medio de una polémica con Cruz Azul luego de participar en los festejos por el 110 aniversario del América. El actual entrenador de La Máquina Femenil fue uno de los exjugadores homenajeados por las Águilas durante el partido ante Monterrey, situación que provocó inconformidad tanto en la directiva cementera como entre sus aficionados.

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De acuerdo con información de El Francotirador, columnista de RÉCORD, la dirigencia de Cruz Azul está molesta con el estratega mexicano debido a que asistió al homenaje sin informar previamente al club. La situación generó cuestionamientos al interior de La Noria, donde no pasó desapercibida su presencia en los festejos del conjunto azulcrema.

Raúl 'Potro' Gutiérrez, entrenador del Cruz Azul Femenil, en aniversario del América | IMAGO7

¿Por qué Cruz Azul está molesto con el Potro Gutiérrez?

Según la misma información, será el lunes cuando la directiva de Cruz Azul determine qué medidas tomará respecto al Potro Gutiérrez. Por ahora, no se ha confirmado alguna sanción ni una decisión sobre su continuidad al frente del equipo femenil, aunque su participación en el evento del América abrió un nuevo episodio de tensión con la institución.

La presencia del entrenador en el Estadio Azteca ocurrió durante el encuentro entre América y Monterrey, cuando las Águilas realizaron una ceremonia en el medio tiempo para reconocer a diferentes futbolistas que formaron parte de su historia. Entre los invitados estuvo Gutiérrez, quien defendió la camiseta azulcrema durante la década de los noventa.

El homenaje del América a sus leyendas | MEXSPORT

Afición de Cruz Azul pide la salida del Potro Gutiérrez

Otro de los antecedentes que rodean la situación es la llegada del estratega al conjunto femenil de Cruz Azul. El Potro asumió el cargo después de la derrota por 10-0 que sufrió La Máquina ante América Femenil, resultado que marcó un cambio en la dirección técnica del equipo y que ahora vuelve a cobrar relevancia por la polémica con su entrenador.

La controversia también llegó a las redes sociales, donde aficionados de Cruz Azul manifestaron su inconformidad con el entrenador por participar en la celebración de uno de los principales rivales deportivos de La Máquina. Algunos seguidores incluso solicitaron su salida del equipo femenil al considerar inapropiada su presencia en el homenaje azulcrema.