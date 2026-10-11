Pese a que su papá es un símbolo moderno de La Máquina, el juvenil no le importó

Julio Domínguez brilla con la categoría Sub-21 de Pumas, con la anotación ante Cruz Azul en su respectivo duelo que concluyó 2-1 a favor de los del Pedregal. El hijo del Cata continúa en un buen proceso para buscar su lugar en el primer equipo.

Domínguez ha sido considerado por Esteban Solari para estar en la banca del primer equipo en algunos partidos, sin embargo, todavía no logra hacer su debut en Primera División. Mientras tanto, el atacante de 18 años hace lo suyo en la categoría Sub-21.

Julio Domínguez Jr enfrentando a las categorías inferiores de Necaxa | IMAGO7

Dirigido por Martín Bravo, Domínguez es una pieza fundamental en su plantilla, pues sus características como atacante son bien valoradas dentro del club, por su velocidad y capacidad para desequilibrar.

El gol anotado por Julio Domínguez llamó la atención por el rival al que se lo hizo, pues es una institución donde su padre pasó 17 años, y ahora le tocó festejar una anotación ante ellos.

El extremo hizo uso de su habilidad por las bandas, y desde el sector izquierdo pidió el balón para desbordar y sacar el disparo preciso al palo más lejano del arquero rival, para así festejar la anotación ante La Máquina.

¿Qué consiguió Cata Domínguez en Cruz Azul?

Durante su etapa en La Máquina, Domínguez consiguió ocho trofeos, una Liga MX, un Campeón de Campeones, una Concachampions, una Supercopa MX, una Supercopa de la Liga MX, dos Copas MX y una Leagues Cup.

Durante varios años fue criticado por la afición celeste, pero el defensor fue parte de una época ganadora recientemente para la institución, antes de retirarse del futbol profesional.

Actualmente, su hijo da sus primeros pasos en el futbol pero en la Cantera de Pumas, donde sus cualidades son valoradas y espera que su debut se realice próximamente bajo las órdenes de Esteban Solari.