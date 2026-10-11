La revancha de la Gran Final del Clausura 2026 llega este fin de semana en la misma sede donde se coronó La Máquina

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en el cierre de la Jornada 11 del Apertura 2026 este domingo a las 7:15 PM (tiempo del centro de México en su primer enfrentamiento desde que se jugó la Final del torneo de Clausura. El partido se podrá disfrutar a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium a la hora que se tiene programado.

La Máquina por el momento sigue siendo uno de los ocho clasificados a la Liguilla, mienttas que Pumas, incluso ganando podría no alcanzar una de las posiciones que le permita volver a pelear el campeonato.

Podría interesarte Futbol La Rebel desmiente amenazas para los aficionados de Cruz Azul en el estadio

¿Cómo llegan ambos equipos?

Pumas, el subcampeón del futbol mexicano y local para este compromiso, llega como el lugar 13 de la tabla general con solo 12 puntos, por lo que de momento, sería uno de los 10 equipos eliminados de la posibilidad de pelear por el campeonato. En caso de ganar, sumarían 15 unidades, empatando a Xolos con 15, pero tendrían que hacer una mejor diferencia goleadora si quieren alcanzar el octavo sitio.

En cuanto a sus tres más recientes resultados, en la Jornada 10 antes del parón de la Fecha FIFA, los Universitarios perdieron en CU 2-3 ante Atlético San Luis, en la Fecha 9, empataron a un gol como visitantes ante Atlas y otra semana antes, fueron goleados por Chivas 3-0 en el Estadio Akron. Su más reciente victoria se dio precisamente en su estadio ante León 3-1 en la Jornada 7.

Jugadores de Cruz Azul y Pumas en CU en la Final del Clausura 2026 | IMAGO 7

Para La Máquina, este partido podría subirlos hasta la cuarta posición, pues si le ganan a Pumas, abandonarían el séptimo peldaño para escalar hasta donde por ahora están las Chivas que empataron con su acérrimo rival, Atlas. Un empate o hasta una derrota no les afectaría mucho en cuanto a perder lugares en la tabla.

El Azul, viene de un partido de Fecha 10 en el que empató a tres goles en contra del Toluca en el Estadio Banorte, en la novena jornada, perdió ante Monterrey en 'El Gigante de Acero' apenas por la mínima y antes, en la octava semana de competencia, derrotaron también a América en el Banorte con el frenético 4-3 de aquella ocasión, siendo esa su más reciente victoria.

Rotondi y Ebere en celebración con Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 | IMAGO 7

El más reciente antecedente entre estos dos equipos es la Gran Final del Clausura 2026 en donde Cruz Azul venció a Pumas 1-2 en los minutos finales del juego de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario con gol de Carlos Rotondi, así que esta vez, podría ser una especie de revancha universitaria en caso de ganar.

¿Dónde ver el duelo entre auriazules y cementeros?