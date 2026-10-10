Tuca Ferretti revela que en Pumas le cerraron las puertas: "Me ofrecí y me dijeron que no"

El analista deportivo contó la anécdota en una transmisión de Futbol Picante

Los Pumas no atraviesan su mejor momento tras 10 jornadas en el Apertura 2026 de la Liga MX. Ante la situación que vive el Club Universidad, Ricardo "Tuca" Ferretti reveló que la directiva lo rechazó cuando se ofreció para volver a dirigir al equipo.

El ahora analista deportivo resaltó el pasado 8 de octubre durante una emisión de Futbol Picante que se postuló con la directiva de aquel entonces; pero, la directiva le terminó cerrando las puertas como entrenador.

"Yo fui y me ofrecí cuando no estaba esta directiva. Hablé, presenté el proyecto y me dijeron que no. Eso fue antes de (Antonio) Mohamed", destacó sobre lo sucedido.

Ferretti en un partido como entrenador en Liga MX | IMAGO7

Este tema surgió después de que en la mesa se propusiera al entrenador como posible remplazo de Solari que suma 12 unidades en 10 partidos disputados y ubica al cuadro Auriazul en el décimo tercer puesto.

¿Cómo fue su única etapa como DT de Pumas?

Ricardo Ferretti inició su camino con Pumas en el 2006 y a lo largo de cuatro años consiguió estabilizar al equipo, además de alcanzar el ansiado título de liga en 2009.

La conquista por parte de los Auriazules representó el sexto en la historia del club; sin embargo, su etapa en el banquillo finalizó en 2010 y comenzar una nueva etapa en la dirección de Tigres.

Tuca Ferretti comandó a Pumas a un título de Liga como DT | MEXSPORT

Su paso como jugador de Pumas

Cabe mencionar que, el Tuca también tuvo un paso brillante como futbolista. A dos años de su llegada (después de haber vestido la camiseta del Atlas), Ferretti fue uno de los integrantes de los Pumas que en la Temporada 80-81 consiguieron el título en Primera División.

Además, fue uno de los autores de los goles con los que en ese año vencieron a Cruz Azul en la Final. En ese 1981, los auriazules también fueron monarcas de Concacaf (1980 y 1982) y de Intercamericana (1981). En la Temporada 1990-91 consumó otro título con un emblemático gol ante el América.