Pumas vs Cruz Azul: Este es el historial del Clásico de la Obsesión

La Máquina mantiene la hegemonía sobre los Universitarios

Pumas vs Cruz Azul escenificarán una nueva edición del Clásico de la Obsesión en la Jornada 11 del Apertura 2026; este es el historial en Liga MX con un claro dominio de La Máquina.

¿Cuáles son los antecedentes?

La rivalidad entre los capitalinos destaca con 167 partidos oficiales; los Cementeros lideran el historial con un total de 70 victorias por 49 de los Universitarios y 48 empates.

En el rubro de los goles a favor la diferencia sigue siendo abismal para los de La Noria que contabilizan 232 goles marcados por 197 del rival que para este nuevo duelo fungirá como local.

Jugadores de Cruz Azul y Pumas en CU en la Final del Clausura 2026 | IMAGO 7

Sin embargo, los números negativos para Pumas siguen mostrando una gran diferencia y es que el Club Universidad registra dos victorias en 10 partidos ante Cruz Azul ( J17 del AP25 y en la J12 del AP23)

Pumas no le gana a Cruz Azul como local en Ciudad Universitaria desde el Apertura 2021, han pasado casi 5 años y seis enfrentamientos sin victoria (el último en la J17 del Apertura 2021 con un 4-3).

El más reciente antecedente fue la Gran Final del Clausura 2026 en donde Cruz Azul venció a Pumas 1-2 en los minutos finales del juego de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario con gol de Carlos Rotondi.

Roja de Antuna en la Final Pumas contra Cruz Azul | MEXSPORT

Finales

Han sido tres Finales en Liga MX; dos títulos para La Máquina y uno para los Auriazules. En la temporada 1978/79, Cruz Azul se impuso 2-0 para levantar el trofeo en el Estadio Azteca.

En la campaña 1980/81, Pumas se llevó el triunfo de 4-2 en global en CU y por último, en el Clausura 2026, La Máquina obtuvo su décimo trofeo de Liga MX al superar a los felinos en el Olímpico Universitario con un global de 2-1.