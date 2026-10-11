Jugadores de Cruz Azul y Pumas en CU en la Final del Clausura 2026 | IMAGO 7

Ambas instituciones han sufrido rachas negativas en tiempos recientes en el futbol mexicano

Además de la ciudad y una dura rivalidad, Pumas y Cruz Azul tienen algo más en común, una sequía de títulos que para los del Pedregal está vigente, pero que La Máquina también sufrió recientemente, aunque su presente es mucho más positivo.

A pesar de que históricamente hay varios equipos con largas sequías, Pumas y Cruz Azul protagonizan las más populares en tiempos recientes, pues Universidad Nacional lleva 15 años sin título, a pesar de estar cerca de romperla en tres ocasiones, 2015 ante Tigres, 2020 contra León y este año frente a La Máquina.

¿Cómo fue la sequía de trofeos de Cruz Azul?

Por el lado de Cruz Azul, su sequía de títulos fue de casi 16 años, pues en el torneo Invierno 1997 levantó su octavo trofeo de liga, después de 17 años sin ganarla, y fue hasta el Clausura 2013 que sumó otro trofeo a sus vitrinas, la Copa MX.

Sin embargo, su sequía de títulos de Liga MX se extendió hasta 2021, que cortó esa racha negativa de 23 años para bordarse su novena estrella. Cruz Azul se ha convertido en un equipo constante y es el vigente Campeón del futbol mexicano, con un proyecto sólido que apunta a nuevas glorias.

Cruz Azul 2013 | IMAGO7

La vigente sequía de Pumas

En el caso de Pumas, el club atraviesa por una sequía de 15 años, una situación similar a la de Cruz Azul en el periodo de 1997 a 2013, cuando La Máquina tenía ocho títulos de liga y una racha así de negativa. Los de Pedregal buscan su octava estrella, que se les ha negado en repetidas ocasiones, además de tampoco levantar ningún trofeo de otras competencias oficiales.

Pumas y León, en la Final del Guard1anes 2020. l IMAGO7

Dicha sequía ha puesto en duda a ambas instituciones en su momento, especialmente por su relevancia o su grandeza en el futbol mexicano. Lo cierto es que los dos equipos cuentan con un importante arrastre, y los trofeos son ese bálsamo para reconectar con sus aficionados.

El enfrentamiento del Apertura 2026 marcará el reencuentro después de esa Final en el Estadio Olímpico Universitario que significó un duro golpe para los felinos, al ser derrotados frente a uno de sus máximos rivales en los últimos años, además de haber sido en su casa.