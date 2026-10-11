Así ha 'favorecido' el arbitraje a América en sus recientes partidos

El conjunto Azulcrema despertó la polémica arbitral ante Rayados

La polémica arbitral en los partidos del América siguen prevaleciendo, y ante los Rayados de Monterrey no fue la excepción, especialmente con tintes favoreciendo a los Azulcremas, es por eso que aquí te mostramos uno de los momentos más resaltantes en este torneo.

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¿Cuáles han sido las polémicas?

En la Jornada 3 Víctor Alfonso Cáceres Hernández se llevó los reflectores durante el encuentro entre América y Santos Laguna antes de la media hora del primer tiempo.

Durante el minuto 24, el guardameta Rodolfo Cota salió con determinación para disputar un balón dividido dentro de su área. En su intento por despejar el peligro, terminó impactando al delantero de Santos, Pardo, lo que llevó al silbante a señalar de inmediato la pena máxima.

La jugada polémica en el América vs Santos | CAPTURA DE PANTALLA

Sin embargo, el silbante modificó su determinación al considerar que existía una posición de fuera de juego en el origen de la acción, anulando así el penalti que había señalado previamente.

Ante el Atlético San Luis en la Jornada 4 también apareció la polémica apareció con una posible ayuda con la mano de Dagoberto Espinoza en uno de los goles de los locales.

Las imágenes de televisión mostraron el impacto del esférico en la extremidad superior de Espinoza, ni el cuerpo arbitral en la cancha ni los encargados del VAR intervinieron.

Ante Necaxa en la Jornada 10; Una mano señalada dentro del área, de forma polémica, después de la intervención del VAR permitió a las Águilas disponer de un penalti en los últimos minutos de la primera mitad.

Julián Carranza intentó despejar el balón dentro del área, inicialmente, ni los jugadores del América ni el cuerpo arbitral reclamaron una posible infracción; sin embargo, el central recibiría el llamado del VAR y se marcó el penal.

Necaxa recibió a América en la jornada 10 | Mexsport

La polémica ante Rayados

Recientemente, en la J10 Miguel Borja pisó a Jesús ‘Tecatito’ Corona dentro del área al minuto 31, pero ni el árbitro ni el VAR señalaron la pena máxima a favor de Monterrey. Pese a la acción, el silbante no marcó la falta y la jugada quedó sin sanción, de marcarse hubiera representado la expulsión del atacante quien ya contaba con amarilla.