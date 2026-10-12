En el 110 aniversario del club más ganador de México, el exmediocampista creativo lanza una asombrosa declaración

Hablar del América es hablar de grandeza, al menos así lo considera Daniel ‘Ruso’ Brailovsky, quien no dudó en colocar al club como el más grande de todo el continente. Para la leyenda azulcrema, las Águilas están por encima del resto de las instituciones de América en todo lo que engloba a un equipo, desde su estructura y finanzas hasta su afición y el nivel de sus futbolistas.

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En entrevista exclusiva con RÉCORD, el exfutbolista y ahora analista fue contundente al hablar del lugar que ocupa el conjunto de Coapa a nivel continental. “No tengo duda que es el número uno en todo sentido: en estructura, en finanzas, en manejo de la institución, en la gente que lo sigue, en lo que ha crecido en las redes, en la cantidad y calidad de los futbolistas que traen, y en el estadio, que es el más importante del mundo”, aseguró.

Incluso, el Ruso señaló que el América se encuentra entre los equipos más grandes del mundo, pese a no contar con la misma difusión internacional que otros clubes.

“Es una gran realidad que el América pese, después podemos compararlo con equipos en el mundo. Está entre los grandes equipos del mundo sin tener la difusión que tienen otros equipos en el mundo”, añadió.

Ruso Brailovsky en homenaje con América I MEXSPORT

El legado de Emilio Azcárraga

Brailovsky llegó al América en 1982 y fue parte de una de las épocas más exitosas en la historia del club, durante la gestión de Emilio Azcárraga Milmo. Décadas después, Emilio Azcárraga Jean ha continuado con el legado de su padre y, de acuerdo con el Ruso, lo ha demostrado con jerarquía al igualar en tan solo unos años a su padre en cuanto títulos locales.

“Demostró el tipo tener mucha capacidad y jerarquía para continuar con lo que hizo el padre y, con ocho títulos encima, se me hace indiscutido lo que hizo y ojalá siga haciendo”, señaló el exfutbolista, quien reconoció la labor del actual propietario de las Águilas para convertir al equipo como el más ganador de México.

Emilio Azcárraga en celebración del tricampeonato de América | MEXSPORT

El América de Guillermo Almada

En pleno festejo por sus 110 años, el América vive una nueva etapa bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, un entrenador que cuenta con el visto bueno de Brailovsky. Al argentino le agrada la apuesta del uruguayo por los jóvenes mexicanos, especialmente por la importancia que considera que tienen las fuerzas básicas en la identidad del club.

“Me gusta el estilo de Almada porque tiene muchísima capacidad y jerarquía, que ya lo ha demostrado, y encima se la juega con jóvenes mexicanos. Eso me gusta muchísimo más porque parte de la historia pasa por las fuerzas básicas. Me gusta el futbol que practica: un futbol ofensivo, de presión, de mucho dinamismo”, explicó.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT

En América, solo sirve ser campeón

Finalmente, el Ruso dejó claro que la exigencia en Coapa no permite conformarse con buenas actuaciones ni con un estilo de juego atractivo. Para Brailovsky, la grandeza del América obliga al equipo a pelear por el título en cada torneo, por lo que quedarse sin el campeonato representa un fracaso, independientemente de cómo se haya desarrollado la temporada.