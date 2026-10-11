Santiago Bueno, jugador del América, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Pese al empate ante Rayados, Las Águilas siguen en la cima de la Tabla General

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX ha terminado con sus partidos sabatinos y la tabla general comienza a tomar forma de cara a la Liguilla. América y Monterrey nos regalaron un vibrante partido en el 110 Aniversario de Las Águilas que culminó en un empate a uno.

Con el empate, el conjunto azulcrema llegó a 21 puntos y se mantiene en el primer lugar de la clasificación con un partido pendiente.

En otro partido interesante de la Jornada, el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas culminó en otro empate a uno entre Rojiblancos y Rojinegros; ambos equipos ofrecieron un buen duelo de uno de los enfrentamientos más pasionales del futbol mexicano que tuvo a un Camilo Vargas como uno de los protagonistas.

Querétaro se impuso al Atlante en La Corregidora y llegó hasta la 3.ª plaza de la Liga MX, y Juárez empató a uno ante los Xolos.

Atlas y Chivas empatan en el Clásico Tapatío | MEXSPORT

¿Qué partidos faltan por jugarse en la Jornada 11?

Los partidos del domingo arrancan en punto de las cinco de la tarde con un Atlético de San Luis que se medirá ante unos Santos enrachados, en busca de que la Fecha FIFA no les haya quitado toda la esperanza de seguir subiendo en la tabla.

Inmediatamente, Pachuca y Necaxa jugarán en el Estadio Hidalgo a las 17:10 horas, un partido que representa mucho para los locales.

Para cerrar con broche de oro la Jornada. Clásico de la Obsesión: Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la que será ‘la revancha’ de la Final del Clausura 2026 a las 19:15 horas, con unos Universitarios que vienen presentando resultados que no convencen a la afición, mientras que los cementeros buscarán echarle más limón a la herida.

Amaury García y Adalberto Carrasquilla en el Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026 | IMAGO 7