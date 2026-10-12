De 1916 a 2026, las Águilas llegan a su aniversario con 17 títulos de Liga MX y una historia llena de leyendas

110 años de grandeza no solo se miden con títulos. Se miden con pasión, con historia, con leyendas y con millones de personas que han hecho del América una forma de vida. Porque sí, América es mucho más que un club: es herencia, identidad, amor y una historia que pasa de generación en generación.

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Este 12 de octubre, las Águilas celebran 110 años de vida. Más de un siglo en el que el conjunto azulcrema se ha convertido en uno de los clubes más importantes no solo de México, sino de todo Norteamérica, construyendo una historia que lo hace diferente al resto.

Porque si hay algo que distingue al América es que nunca pasa desapercibido. Se le ama o se le odia, pero siempre provoca un sentimiento. Sus triunfos se celebran como propios y sus derrotas se disfrutan como pocas, porque la grandeza de las Águilas también se construyó alrededor de la pasión que despierta en propios y extraños.

Con 40 títulos oficiales, el América es el equipo más ganador del futbol profesional mexicano. Su palmarés está compuesto por 30 campeonatos nacionales y 10 internacionales. Además, los Cremas también son los más ganadores de la Liga MX con 17 estrellas y de CONCACAF con 7 trofeos.

Escudo Club América | IMAGO7

Pero la grandeza del América no está solamente en los trofeos. Está en sus leyendas, en sus grandes equipos, en las noches inolvidables, en las remontadas, en los goles que quedaron para siempre en la memoria y en todos aquellos futbolistas que hicieron del escudo azulcrema una de las camisetas más reconocidas del mundo.

También está en su gente. En los millones de aficionados que heredaron el amor por las Águilas de sus padres, que llevaron a sus hijos al estadio y que hicieron del americanismo una tradición familiar. Porque detrás de cada título, cada leyenda y cada generación existe una afición que mantiene vivo al club.

Escudo del América | @ClubAmerica