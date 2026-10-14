Sheinbaum alerta por uso de redes sociales en niños: estos son los riesgos que señala

Claudia Sheinbaum alertó sobre los riesgos del uso excesivo de redes sociales en menores / Captura de pantalla

La presidenta advirtió que el uso excesivo de plataformas digitales puede afectar la salud emocional de niñas, niños y adolescentes. El Gobierno federal ya prepara algunas medidas para frenar la difusión de contenidos violentos y peligrosos

En medio de la era tecnológica, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre los riesgos que representa el uso excesivo de redes sociales en niñas, niños y adolescentes, señalando que la exposición constante a estas plataformas puede afectar su salud emocional y favorecer conductas violentas. Estas advertencias se han desatado en medio de acciones del Gobierno federal para establecer los compromisos de las empresas digitales.

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“Evidentemente te genera ansiedad, te genera preocupación, te puede generar depresión, incluso te puede generar comportamientos violentos”, declaró la mandataria al referirse a los riesgos relacionados con el consumo de contenidos en plataformas digitales.

También planteó la necesidad de evitar que los algoritmos recomienden publicaciones que puedan perjudicar a los usuarios más jóvenes.

El Gobierno de México impulsa medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes en internet / @UNAM

¿Qué busca el decreto de Sheinbaum?

El Gobierno federal presentó el 9 de octubre un decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, esta medida obliga a las plataformas a impedir el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso sexual, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios, entre otros riesgos.

El documento también contempla medidas contra la violencia escolar, el acoso, el ciberacoso y el llamado ciberbullying. Las plataformas deberán establecer mecanismos para identificar y retirar contenidos dañinos, clasificar publicaciones por edad y facilitar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.

El decreto busca limitar la exposición de menores a contenidos digitales dañinos / @UNAM_mx

¿Qué pasará con las plataformas digitales?

La disposición establece que las empresas deberán reforzar sus mecanismos de seguridad y mantener canales de contacto con las autoridades para atender solicitudes de información y reportar contenidos que representen una amenaza para la vida. El Gobierno federal también contempla acciones de prevención y orientación sobre salud mental y uso responsable de internet.

Sheinbaum explicó que el objetivo es que las plataformas cumplan con estas obligaciones y que, por el momento, el decreto no contempla sanciones específicas por incumplimiento. La mandataria señaló que, si las medidas no se cumplen, se analizará una regulación posterior que pueda establecer sanciones.