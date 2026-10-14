Marcha de trabajadores del IMSS en CDMX reúne a 7 mil personas y termina con saldo blanco

La marcha de trabajadores del IMSS en CDMX reunió a 7 mil personas y terminó con saldo blanco. / RS

Personal médico, de enfermería y administrativo salió a las calles de la capital para exigir mejores salarios, medicamentos y recursos para atender a los pacientes

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De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, la protesta se desarrolló de manera pacífica y concluyó con saldo blanco. La movilización comenzó en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzó hasta las oficinas centrales del instituto, ubicadas en Paseo de la Reforma.

¿Por qué marcharon los trabajadores del IMSS en CDMX?

Entre las principales inconformidades de los manifestantes se encuentran el incremento salarial acordado por la dirigencia sindical, la falta de medicamentos e insumos en unidades médicas y las condiciones en las que el personal realiza sus actividades.

Los trabajadores también señalaron problemas relacionados con la falta de personal, la sobrecarga laboral y las dificultades para brindar atención oportuna a los derechohabientes.

Otra de las exigencias de un sector de los inconformes es la salida de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como la revisión de decisiones tomadas por la dirigencia sindical.

Trabajadores del IMSS se movilizaron en la capital para exigir mejoras salariales y laborales. / RS

¿Dónde comenzó y dónde terminó la marcha del IMSS?

La movilización inició alrededor de las 16:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Desde ese punto, los contingentes avanzaron por calles de la capital hasta llegar a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el recorrido, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron cortes a la circulación para facilitar el paso de los manifestantes y reducir riesgos para participantes y peatones.