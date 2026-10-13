Trabajadores del Seguro Social marcharán este martes para exigir mejoras salariales, respeto a sus derechos laborales y abasto de medicamentos. Se prevé que la movilización genere complicaciones viales en zonas del centro de la capital

La Ciudad de México tendrá una jornada intensa de movilizaciones este martes 13 de octubre, con una megamarcha de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La convocatoria está programada para las 15:00 horas, con salida del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc, y destino a las oficinas centrales del instituto, ubicadas en Paseo de la Reforma 476.

Se prevé movilizaciones de trabajadores del IMMS, comenzando desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI / @IMMS

La protesta es parte de una serie de manifestaciones que comenzaron durante la semana pasada y que buscan presionar a las autoridades sindicales y del sector salud para atender las demandas del personal. Entre las principales exigencias están un aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, respeto a los derechos laborales y garantías contra posibles represalias hacia quienes participan en el movimiento.

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Ruta de la megamarcha del IMSS

El punto de reunión será la entrada principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores. Desde ahí, los manifestantes prevén avanzar hacia Palacio Nacional, en el Zócalo de la capital, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular por la zona y consultar los avisos de tránsito durante el recorrido.

La megamarcha del IMSS podría provocar cierres viales principales avenidas de CDMX / Captura de pantalla

Entre las vialidades que podrían registrar afectaciones se encuentran avenida Cuauhtémoc, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Circuito Interior y calzada de Tlalpan. Los cierres dependerán del avance y tamaño de la movilización, por lo que se recomienda considerar rutas alternas y salir con anticipación, especialmente si se necesita cruzar por las alcaldías Cuauhtémoc o zonas cercanas al recorrido.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Además de mejores salarios y condiciones laborales, los inconformes denuncian carencias de medicamentos, material médico y equipo para brindar atención a los derechohabientes. Asimismo, exigen la renuncia de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y reclaman garantías para el ejercicio de sus derechos sindicales