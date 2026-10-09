WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio puede ocupar en el celular, especialmente cuando recibes fotografías, videos y documentos todos los días. Sin embargo, hay archivos que pasan desapercibidos y continúan guardados en la memoria del dispositivo, lo que ha llevado a que muchas personas hablen de una supuesta “papelera fantasma”.
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Por eso, borrar una imagen de la galería no siempre significa que hayas eliminado todas las copias relacionadas con ella. En Android, por ejemplo, puedes revisar las carpetas de WhatsApp desde el administrador de archivos para comprobar si todavía conservas contenido que ya no necesitas.
¿Qué es la papelera fantasma de WhatsApp y qué archivos guarda?
La llamada papelera fantasma puede hacer referencia a fotografías, videos, notas de voz, audios, documentos y otros archivos que se descargan durante las conversaciones. Dependiendo del dispositivo y de cómo se haya eliminado el contenido, algunos pueden permanecer en las carpetas internas del celular.
Por eso, borrar una imagen de la galería no siempre significa que hayas eliminado todas las copias relacionadas con ella. En Android, por ejemplo, puedes revisar las carpetas de WhatsApp desde el administrador de archivos para comprobar si todavía conservas contenido que ya no necesitas.
Cómo encontrar los archivos de WhatsApp y liberar espacio
Si tienes un celular Android, puedes buscar los archivos multimedia almacenados por la aplicación siguiendo estos pasos:
Abre el administrador de archivos de tu teléfono, que puede aparecer como Archivos o Files.
Entra al almacenamiento interno y busca la carpeta Android.
Abre las carpetas media, com.whatsapp, WhatsApp y Media, en ese orden.
Revisa las subcarpetas de imágenes, videos, audios y documentos.
Selecciona únicamente los archivos que ya no necesites y elimínalos.
También puedes liberar espacio directamente desde WhatsApp. Entra a Ajustes, selecciona Almacenamiento y datos y después Administración de almacenamiento. Ahí podrás revisar los archivos más pesados y el contenido de tus conversaciones para decidir qué borrar.
En iPhone, la ruta de Android no aplica. Para administrar el espacio, entra a Configuración dentro de WhatsApp y selecciona Almacenamiento y datos y Administración de almacenamiento. Si buscas recuperar archivos que eliminaste, revisa también la app Fotos y su álbum de eliminados recientemente.