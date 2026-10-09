WhatsApp: qué es la papelera fantasma y cómo encontrar los archivos que guarda

La herramienta de administración de almacenamiento ayuda a identificar los archivos más pesados./Especial

Fotos, videos, audios y documentos pueden seguir ocupando espacio en tu celular aunque ya no los encuentres en tus conversaciones. Te explicamos dónde buscarlos y cómo revisar qué puedes eliminar

WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio puede ocupar en el celular, especialmente cuando recibes fotografías, videos y documentos todos los días. Sin embargo, hay archivos que pasan desapercibidos y continúan guardados en la memoria del dispositivo, lo que ha llevado a que muchas personas hablen de una supuesta “papelera fantasma”.

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Por eso, borrar una imagen de la galería no siempre significa que hayas eliminado todas las copias relacionadas con ella. En Android, por ejemplo, puedes revisar las carpetas de WhatsApp desde el administrador de archivos para comprobar si todavía conservas contenido que ya no necesitas.

La llamada “papelera fantasma” no es una función oficial de WhatsApp./@pixabay

¿Qué es la papelera fantasma de WhatsApp y qué archivos guarda?

La llamada papelera fantasma puede hacer referencia a fotografías, videos, notas de voz, audios, documentos y otros archivos que se descargan durante las conversaciones. Dependiendo del dispositivo y de cómo se haya eliminado el contenido, algunos pueden permanecer en las carpetas internas del celular.

Por eso, borrar una imagen de la galería no siempre significa que hayas eliminado todas las copias relacionadas con ella. En Android, por ejemplo, puedes revisar las carpetas de WhatsApp desde el administrador de archivos para comprobar si todavía conservas contenido que ya no necesitas.

WhatsApp cuenta con herramientas para revisar los archivos que ocupan espacio en el celular./@brandonia

Cómo encontrar los archivos de WhatsApp y liberar espacio

Si tienes un celular Android, puedes buscar los archivos multimedia almacenados por la aplicación siguiendo estos pasos: Abre el administrador de archivos de tu teléfono, que puede aparecer como Archivos o Files. Entra al almacenamiento interno y busca la carpeta Android. Abre las carpetas media, com.whatsapp, WhatsApp y Media, en ese orden. Revisa las subcarpetas de imágenes, videos, audios y documentos. Selecciona únicamente los archivos que ya no necesites y elimínalos.

También puedes liberar espacio directamente desde WhatsApp. Entra a Ajustes, selecciona Almacenamiento y datos y después Administración de almacenamiento. Ahí podrás revisar los archivos más pesados y el contenido de tus conversaciones para decidir qué borrar.