La época favorita de todos llegó y en este mes de octubre, el terror puede estar presente en todos lados y, en Madre Siniestra, el miedo comienza dentro de una habitación infantil. La nueva película que llegó a los cines de México el 8 de octubre de 2026 y presenta una historia que juega con uno de los mayores temores de la infancia, dejar de sentirse a salvo en casa.
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La cinta cuenta con la participación de Jessica Chastain y tiene como productor a James Wan, uno de los nombres más reconocidos del cine de terror gracias a producciones como El conjuro y La noche del demonio. Si buscas una película para sentir tensión y llevarte más de un susto, esta propuesta podría convertirse en una opción para tu próxima salida al cine.
¿De qué trata ‘Madre Siniestra’?
La historia sigue a Bela, una niña de ocho años que atraviesa problemas familiares y comienza a ver una extraña figura dentro de su clóset. La pequeña llama a esta presencia “La Otra Mamá”, pues al principio parece una compañía que la entiende y la hace sentir protegida.
Sin embargo, lo que parece inofensivo pronto se convierte en una amenaza. La entidad puede adoptar la apariencia de su madre, pero sus verdaderas intenciones son mucho más oscuras. Así, Bela tendrá que enfrentarse a una presencia que conoce sus miedos y que puede aprovecharse de su necesidad de sentirse querida.
Uno de los elementos más inquietantes de la película es que transforma una figura asociada con la protección en algo aterrador. La historia juega con la confianza, la imaginación infantil y esa sensación de que algo no está bien, incluso cuando todo parece normal.
Jessica Chastain y James Wan se unen para esta historia de terror
Jessica Chastain interpreta a Ursula, el personaje relacionado con la aterradora presencia de “La Otra Mamá”. El elenco también incluye a Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Dichen Lachman, Arian Moayed y Karen Allen.
La película está dirigida por Rob Savage, cineasta conocido por Host y Boogeyman: Tu miedo es real. Además, la producción corre a cargo de Atomic Monster, la compañía de James Wan, junto con Blumhouse, dos nombres ligados a distintas historias de horror.
El largometraje está basado en la novela Incidents Around the House, publicada en 2024 por Josh Malerman, autor de Bird Box. La adaptación lleva a la pantalla una historia que combina el terror sobrenatural con los problemas que atraviesa una familia.