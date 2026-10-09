“Madre Siniestra”, La película de terror que convierte a una madre en la peor pesadilla de su hija

Jessica Chastain protagoniza esta historia producida por James Wan, en la que una niña se enfrenta a una presencia aterradora que puede adoptar la apariencia de su propia mamá

La época favorita de todos llegó y en este mes de octubre, el terror puede estar presente en todos lados y, en Madre Siniestra, el miedo comienza dentro de una habitación infantil. La nueva película que llegó a los cines de México el 8 de octubre de 2026 y presenta una historia que juega con uno de los mayores temores de la infancia, dejar de sentirse a salvo en casa.

La cinta cuenta con la participación de Jessica Chastain y tiene como productor a James Wan, uno de los nombres más reconocidos del cine de terror gracias a producciones como El conjuro y La noche del demonio. Si buscas una película para sentir tensión y llevarte más de un susto, esta propuesta podría convertirse en una opción para tu próxima salida al cine.

Madre Siniestra llegó a los cines de México el 8 de octubre de 2026./Especial

¿De qué trata ‘Madre Siniestra’?

La historia sigue a Bela, una niña de ocho años que atraviesa problemas familiares y comienza a ver una extraña figura dentro de su clóset. La pequeña llama a esta presencia “La Otra Mamá”, pues al principio parece una compañía que la entiende y la hace sentir protegida.

Sin embargo, lo que parece inofensivo pronto se convierte en una amenaza. La entidad puede adoptar la apariencia de su madre, pero sus verdaderas intenciones son mucho más oscuras. Así, Bela tendrá que enfrentarse a una presencia que conoce sus miedos y que puede aprovecharse de su necesidad de sentirse querida.

Uno de los elementos más inquietantes de la película es que transforma una figura asociada con la protección en algo aterrador. La historia juega con la confianza, la imaginación infantil y esa sensación de que algo no está bien, incluso cuando todo parece normal.

James Wan participa como productor de esta nueva historia de horror./Especial

Jessica Chastain y James Wan se unen para esta historia de terror

Jessica Chastain interpreta a Ursula, el personaje relacionado con la aterradora presencia de “La Otra Mamá”. El elenco también incluye a Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Dichen Lachman, Arian Moayed y Karen Allen.

La película está dirigida por Rob Savage, cineasta conocido por Host y Boogeyman: Tu miedo es real. Además, la producción corre a cargo de Atomic Monster, la compañía de James Wan, junto con Blumhouse, dos nombres ligados a distintas historias de horror.