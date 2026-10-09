Caso Nicholette: vinculan a proceso a presunto implicado en la privación de la libertad de la influencer

Brian Alonso “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el caso de La Nicholette / Especial

Brian Alonso “N” es señalado por su probable participación en los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa; permanecerá bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

La investigación por la desaparición de Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como La Nicholette, registró un avance luego de que Brian Alonso “N”, señalado como presunto implicado en el caso, fuera vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, durante la audiencia el Ministerio Público presentó datos de prueba relacionados con los hechos ocurridos el 20 de enero de 2026, en la zona de Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa.

Tras analizar los argumentos presentados, un juez de control determinó que existen elementos para que el presunto implicado enfrente un proceso penal. Como medida cautelar, ordenó que permanezca en prisión preventiva oficiosa y justificada mientras avanzan las investigaciones.

La influencer Nicole Pardo Molina fue presuntamente privada de la libertad el 20 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa / Redes Sociales

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades podrán continuar con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

¿Qué ocurrió con La Nicholette en Culiacán?

El 20 de enero de 2026, Nicole Pardo fue presuntamente privada de la libertad por varios sujetos armados cuando se encontraba afuera de su negocio, ubicado en el sector de Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa.

Cámaras de vigilancia captaron los hechos relacionados con la desaparición de La Nicholette / Especial

Los primeros reportes señalaron que los individuos la habrían obligado a subir a un automóvil blanco. El supuesto levantón quedó registrado por cámaras de vigilancia y posteriormente las imágenes circularon en redes sociales, lo que generó atención pública sobre el caso.

Cuatro días después, el 24 de enero, la Fiscalía estatal confirmó que la influencer había sido localizada con vida.

Posteriormente, la creadora de contenido compartió detalles sobre el tiempo que permaneció privada de la libertad. Según su testimonio, habría estado retenida durante cuatro días y fue liberada en una plaza concurrida, desde donde tomó un taxi para regresar a su domicilio.

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que la creadora de contenido fue localizada con vida cuatro días después de su desaparición / Redes Sociales

La influencer también negó tener vínculos con algún grupo del crimen organizado.