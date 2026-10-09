Detienen a mujer en Iztapalapa por llevarse a una perrita Chihuahua y exigir anillos de oro

Tres anillos de oro habrían sido entregados para recuperar a la mascota. / SSC

La presunta responsable habría pedido dinero a los dueños para devolver a su mascota; al no recibir efectivo, aceptó tres anillos de oro

Una mujer de 30 años fue detenida en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, luego de ser señalada por presuntamente llevarse a una perrita Chihuahua y exigir dinero a cambio de devolverla. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los afectados entregaron tres anillos de oro ante la falta de efectivo para recuperar a su mascota.

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¿Cómo ocurrió el presunto robo de la perrita en Iztapalapa?

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Martha Acatitla, cuando policías de la SSC realizaban recorridos de vigilancia y una pareja solicitó su apoyo en el cruce de las calles Manuel Pérez Romero y Francisco C. Morales.

Según el testimonio de los afectados, una mujer les había quitado una perrita de raza pequeña y color café, para después exigirles un pago a cambio de entregarla nuevamente. Al no contar con dinero en efectivo, la pareja le dio tres anillos de oro para recuperar a su mascota, de acuerdo con la información difundida por las autoridades capitalinas.

Tras conocer lo ocurrido, los uniformados buscaron a la presunta responsable y la localizaron metros más adelante.

La mujer habría exigido dinero a cambio de devolver a la perrita. / SSC

¿Qué pasó con la mujer detenida en Iztapalapa?

Durante una revisión preventiva, los policías encontraron los tres anillos de oro que, presuntamente, la pareja había entregado a cambio de recuperar a la perrita.

La mujer, identificada como Andrea “N” en reportes periodísticos, fue detenida y trasladada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y establecer las posibles responsabilidades por estos hechos.

Hasta el momento, la información difundida por la SSC señala que la detención ocurrió después de la denuncia de los afectados y de la localización de la presunta responsable.

La presunta responsable quedó a disposición del Ministerio Público. / SSC

¿Qué se sabe de la perrita Chihuahua?

La mascota fue el motivo de la denuncia que derivó en la intervención de los policías en Santa Martha Acatitla. De acuerdo con los reportes del caso, la pareja buscaba recuperar a su perrita después de que presuntamente se la llevaran y les exigieran un pago para devolverla.