La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó sobre la detención de cinco personas por su probable intervención en el delito de extorsión y su presunta relación con la suplantación de funcionarios públicos.
Los detenidos fueron identificados como Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”. De acuerdo con las autoridades, las investigaciones los relacionan con casos en los que supuestamente se hicieron pasar por funcionarios de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno del Estado de México, entre otras instituciones.
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¿Cómo habría operado el grupo?
Según la investigación, el grupo buscaba generar confianza entre sus posibles víctimas, entre ellas políticos, funcionarios y empresarios, mediante llamadas y mensajes enviados a números personales que previamente habrían obtenido a través de contactos relacionados con su paso por el servicio público.
Las autoridades señalaron que, durante las conversaciones, los involucrados podían obtener información personal y datos relacionados con dependencias, funcionarios o actividades políticas y económicas. Posteriormente, esa información habría sido utilizada para suplantar identidades y realizar solicitudes de dinero o favores.
Una de las estrategias consistía en contactar primero a las víctimas haciéndose pasar por secretarios particulares de funcionarios. Después, otro integrante supuestamente asumía la identidad de una persona con un cargo de mayor nivel y solicitaba apoyo económico, agilizar algún pago o incluso favorecer la incorporación laboral de una persona.
Presuntamente utilizaron inteligencia artificial
La investigación también señala que los involucrados habrían recurrido a herramientas de inteligencia artificial para imitar voces de funcionarios o actores políticos y generar conversaciones ficticias que posteriormente eran utilizadas para reforzar el engaño.
Además, los números empleados para establecer contacto podían mostrar imágenes, logotipos o nombres asociados con instituciones y organizaciones para aparentar que las comunicaciones eran legítimas.
¿Dónde operaban?
De acuerdo con la información difundida por la SSPC, el principal señalado, Luis “N”, habría establecido su centro de operaciones en una residencia ubicada en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México.
Las autoridades aseguraron también al menos 19 dispositivos móviles de diferentes marcas, cuyos registros presuntamente guardan correspondencia con números utilizados para contactar a algunas de las víctimas.
Las cinco personas fueron detenidas como parte de las investigaciones y su situación jurídica deberá continuar conforme al proceso correspondiente. Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una investigación de las autoridades y las personas involucradas conservan su derecho a la presunción de inocencia.