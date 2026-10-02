Detienen a tripulante de vuelo procedente de México tras localizar 18 kilos de cocaína en su equipaje

Un tripulante de un vuelo procedente de México fue detenido en el aeropuerto Schiphol, en Países Bajos / Especial

Una revisión de rutina en el aeropuerto Schiphol, en Países Bajos, derivó en la detención de un miembro de la tripulación de un vuelo procedente de México. Las autoridades localizaron 18 paquetes de cocaína distribuidos en tres piezas de equipaje de mano

Un miembro de la tripulación de un vuelo procedente de México fue detenido el martes 29 de septiembre en el aeropuerto Schiphol, en Países Bajos, después de que agentes de Aduanas localizaran 18 kilos de cocaína entre sus pertenencias.

Autoridades neerlandesas localizaron 18 paquetes de cocaína durante una revisión del equipaje de un integrante de la tripulación / Especial

De acuerdo con la Aduana neerlandesa, el hallazgo ocurrió durante una revisión rutinaria a integrantes de la tripulación y su equipaje.

Los agentes inspeccionaron tres piezas de equipaje de mano pertenecientes al tripulante. Durante el escaneo detectaron irregularidades en el contenido, por lo que realizaron una revisión física más detallada.

Encuentran 18 paquetes de cocaína

La inspección permitió localizar 18 paquetes que contenían cocaína, con un peso total de 18 kilos. Las autoridades informaron que la droga fue asegurada y posteriormente destruida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente la identidad ni la nacionalidad de la persona detenida. Tampoco se ha revelado la aerolínea a la que pertenecía, el número del vuelo ni el aeropuerto mexicano desde el que partió la aeronave.

Las autoridades de Países Bajos investigan las circunstancias en las que los 18 kilos de cocaína fueron trasladados en el vuelo procedente de México / Pixabay

El caso ya es investigado por autoridades neerlandesas

Tras la detención, el caso fue transferido al Equipo Antidrogas de Schiphol, perteneciente a la Real Policía Militar de los Países Bajos.

El caso quedó en manos del Equipo Antidrogas de Schiphol, que continuará con las investigaciones correspondientes / Especial

Esta unidad quedó a cargo de continuar con la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía de Noord-Holland.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente si existen más personas detenidas o involucradas en este caso. La investigación deberá determinar las circunstancias relacionadas con el traslado de la droga y la posible participación del tripulante.

¿Qué se sabe del vuelo procedente de México?

La Aduana de Países Bajos únicamente confirmó que la cocaína fue localizada durante el control de un vuelo procedente de México.

La información disponible no identifica el aeropuerto mexicano de origen ni la aerolínea involucrada. Tampoco se ha informado que la persona detenida sea de nacionalidad mexicana.