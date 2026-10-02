El exmarino fue detenido en Zapopan, Jalisco, tras una investigación de casi 300 días

La Secretaría de Marina (Semar) detuvo a Miguel Ángel N, conocido como “El Capitán Sol”, “Sol” o “Mike”, en Zapopan, Jalisco. El exmarino contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, de acuerdo con la información difundida por la institución naval.

La captura ocurrió como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y análisis de información técnica, realizados en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las autoridades informaron que las labores de seguimiento se extendieron durante cerca de 300 días y permitieron identificar domicilios y movimientos relacionados con la investigación.

El presunto detenido fue localizado durante un operativo realizado en un inmueble de Zapopan. De acuerdo con la información oficial, personal naval y elementos de la Policía Federal Ministerial participaron en la diligencia que permitió ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

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“El Capitán Sol” es un exmarino./Marina de México

¿Quién es Miguel Ángel "N", “El Capitán Sol”?

Miguel Ángel "N" es un capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina. Las investigaciones de la FGR lo señalan como uno de los presuntos operadores de una estructura relacionada con el llamado huachicol fiscal, término utilizado para referirse al contrabando de combustibles que evade impuestos y controles aduaneros.

Su nombre aparece dentro de una investigación que también involucra a los hermanos, a quienes autoridades y testimonios ministeriales han relacionado con una presunta red de corrupción vinculada con funcionarios y operaciones en aduanas.

Según información citada en la investigación de la FGR, el presunto acusado habría tenido un papel de enlace con personal de aduanas y habría utilizado sus contactos dentro de la institución para gestionar movimientos de personas vinculadas con la estructura investigada.

Uno de los testimonios incorporados al expediente corresponde a un exintegrante de la Marina identificado como “Santo”, quien se convirtió en testigo colaborador. Sus declaraciones forman parte de las investigaciones y atribuyen a Solano Ruiz funciones dentro de la presunta organización.

El exmarino tenía una orden de aprehensión./Marina de México

La investigación siguió sus movimientos durante meses

La captura fue precedida por aproximadamente 300 días de trabajos de inteligencia. Según la información difundida por las autoridades, durante ese periodo se analizaron datos técnicos y se identificaron diferentes domicilios relacionados con el exmarino. La investigación también habría permitido ubicar movimientos relacionados con Francia, Grecia, Mónaco y España, información que fue utilizada por las autoridades para fortalecer las líneas de investigación y establecer posibles ubicaciones del ahora detenido.

Con los datos obtenidos, elementos de la Marina y de la Policía Federal Ministerial realizaron una diligencia de cateo durante la noche del 1 de octubre en un inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco. Fue en ese lugar donde localizaron a Solano Ruiz y ejecutaron la orden de aprehensión. Las autoridades consideran su captura como parte de las acciones para desarticular una presunta estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos. Medios que han seguido el caso también han señalado que su detención completa las órdenes de aprehensión relacionadas con el expediente, aunque la situación jurídica de cada persona deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

¿Qué sigue para “El Capitán Sol”?

Tras su detención, el presunto inculpado trasladado bajo custodia para quedar a disposición de las autoridades federales. La información difundida señala que sería llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, donde deberá comparecer ante un juez de control.

En las próximas etapas del proceso, el Ministerio Público federal deberá presentar ante el juez los elementos que sustentan la imputación por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. La autoridad judicial será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento.