Integrante de ‘Grupo Aventurero’ es detenido tras muerte de joven de 16 años; lo acusan de huir

El caso de Rubén Rovira provocó que Grupo Aventurero apareciera entre las principales tendencias en redes sociales./ RS

El músico permanece en detención provisional mientras las autoridades investigan el atropellamiento que provocó la muerte de Amer Khadaj, de 16 años, en Chiriquí

Lo que comenzó como una salida para comprar pan terminó en una tragedia que ahora mantiene bajo investigación a Rubén Rovira Miranda, baterista de Grupo Aventurero. El músico enfrenta un proceso judicial en Panamá después del atropellamiento de Amer Carlo Khadaj Khadaj, de 16 años, quien murió debido a las graves lesiones provocadas por el impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:41 de la noche del domingo 20 de septiembre de 2026, en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí. Amer regresaba junto con un amigo después de acudir a un comercio cercano cuando ambos fueron embestidos mientras cruzaban una vía de cuatro carriles. El acompañante presentó heridas menores, mientras que Amer recibió la peor parte.

Tras el impacto, personas que se encontraban en la zona auxiliaron al adolescente y lo trasladaron al Hospital Regional Rafael Hernández, en David. Su condición era delicada e incluso requirió una cirugía de emergencia, pero horas después se confirmó su fallecimiento.

Rubén Rovira quedó bajo detención provisional

La investigación tomó fuerza después de que el conductor involucrado presuntamente abandonara el lugar del accidente. Rovira terminó presentándose ante la Dirección de Investigación Judicial en David durante la tarde del jueves 24 de septiembre, varios días después de lo ocurrido.

Posteriormente, el 26 de septiembre, un juez ordenó su detención provisional y fue imputado por el presunto delito de homicidio culposo agravado. La Fiscalía Regional de Chiriquí continúa realizando diligencias para determinar con precisión qué sucedió antes, durante y después del atropellamiento.

Uno de los señalamientos que ha provocado mayor indignación provino de Hossam Khadaj, padre de Amer, quien aseguró públicamente que después del accidente el músico habría continuado atendiendo compromisos personales y cuestionó que no se detuviera para auxiliar a su hijo. También sostuvo que otras personas habrían ayudado posteriormente a cubrir el vehículo relacionado con los hechos. Estas afirmaciones forman parte de la versión de la familia y continúan sujetas a la investigación judicial.

La camioneta presuntamente involucrada fue posteriormente localizada en una residencia de Doleguita, en David. Personal especializado realizó inspecciones en la unidad antes de trasladarla a las instalaciones del Ministerio Público para incorporarla a las diligencias del caso.

¿Qué dijo Grupo Aventurero sobre el caso?

Después de que el nombre de la agrupación comenzara a circular relacionado con la tragedia, Grupo Aventurero difundió un comunicado para aclarar que Rubén Rovira era el único integrante que se encontraba dentro del vehículo cuando sucedió el accidente.

“Expresamos nuestras sinceras condolencias y solidaridad a los familiares y seres queridos del joven que falleció”.

Grupo Aventurero quedó en el centro de la atención tras el proceso judicial que enfrenta su baterista Rubén Rovira./ IG

La agrupación afirmó que los demás músicos se encontraban en otro sitio preparando una presentación cuando Rovira les pidió ayuda después de tener un percance. Según su versión, en ese momento desconocían que una persona había sido atropellada.

“Queremos dejar absolutamente claro que el único integrante de Grupo Aventurero que se encontraba presente en el lugar y dentro del vehículo al momento que ocurrió el suceso era nuestro baterista”.

El grupo agregó que, una vez enterados de la gravedad de los hechos, recomendaron al músico presentarse ante las autoridades. Mientras tanto, la familia de Amer Khadaj mantiene su exigencia de justicia y pide que se determine si hubo otras personas involucradas en las acciones realizadas después del accidente.