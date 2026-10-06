La detención fue realizada como parte de un operativo conjunto entre Serena, Semar, Guardia Nacional y SSPC / Especial

Iván “N” fue detenido en Jalisco; lo relacionan con delitos como homicidio, lavado de dinero, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas y armas

Autoridades federales capturaron en Zapopan, Jalisco, a Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado por el Gabinete de Seguridad como presunto líder regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Al detenido también se le relaciona con el ataque contra un helicóptero que participaba en una operación para capturar a un objetivo prioritario en Jalisco durante mayo de 2015.

La detención fue realizada como parte de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con las autoridades, las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia permitieron seguir los movimientos del presunto integrante de la organización criminal hasta localizarlo.

Iván “N”, alias “El Tanque”, fue identificado como presunto líder regional de una célula del CJNG / Especial

¿Quién es Iván “N”, alias “El Tanque”?

De acuerdo con información de las autoridades, “El Tanque” es identificado como presunto líder regional de una célula del CJNG con operaciones en diferentes entidades del país. Entre los estados donde tendría presencia se encuentran Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, mientras que su captura finalmente ocurrió en Zapopan.

Las autoridades señalaron que la operación fue resultado del "seguimiento a líneas de investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)", labores que permitieron ubicar al sospechoso y realizar su detención.

Según el Gabinete de Seguridad, Iván “N” estaría relacionado con una amplia variedad de actividades ilícitas, entre ellas homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas y armas, robo de vehículos y mercancías, además de la presunta cooptación de autoridades.

“Se tuvo conocimiento que Iván “N” está relacionado con delitos de lavado de dinero, robo de hidrocarburo, tráfico de drogas y armas, homicidios, así como robo de vehículos y mercancías. Además, se encuentra vinculado con el ataque a un helicóptero que participaba en una operación para detener a un objetivo prioritario, ocurrido en Jalisco en mayo de 2015".

Entre los estados donde tendría presencia se encuentran Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla / Especial

¿Qué relación tendría “El Tanque” con el ataque contra un helicóptero militar?

Uno de los antecedentes más relevantes atribuidos por las autoridades a Iván “N” está relacionado con el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido en Villa Purificación, Jalisco, en mayo de 2015.

La aeronave participaba en una operación desplegada para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante aquellos hechos, el helicóptero fue atacado y derribado, con un saldo de nueve militares fallecidos.

Ahora, más de una década después de aquel episodio, las autoridades mexicanas señalan a Iván “N” como una persona vinculada con el ataque.

Según el Gabinete de Seguridad, Iván “N” estaría relacionado con una amplia variedad de actividades ilícitas / Especial

¿Cómo capturaron a “El Tanque”?

Tras las labores de inteligencia, las fuerzas federales consiguieron ubicar a Iván “N” en el municipio de Zapopan, donde finalmente fue detenido. Durante la operación, las autoridades informaron que también aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo.

Una vez realizada la captura, “El Tanque” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, instancia que deberá continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

La operación forma parte de las acciones realizadas por las instituciones federales contra personas identificadas por las autoridades como generadores de violencia y operadores de organizaciones criminales.

Estados Unidos también había identificado a “El Tanque”

El nombre de Iván “N” ya había aparecido previamente en información de autoridades estadounidenses. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos lo identificó como presunto líder de una red relacionada con operaciones para evadir impuestos y realizar contrabando transfronterizo de hidrocarburos.