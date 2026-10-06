Autoridades lo vinculan con cinco carpetas de investigación por distintos delitos / Especial

La SSC ubicó al sospechoso cuando circulaba en un Chevrolet Aveo presuntamente relacionado con los hechos

Un hombre identificado como Carlos “N” fue detenido por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser relacionado con una serie de presuntos robos de autopartes cometidos en vehículos estacionados en Six Flags México, ubicado en la colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan.

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La detención se realizó sobre Calzada Azcapotzalco-La Villa, después de que trabajos de investigación permitieran ubicar al sospechoso mientras conducía un Chevrolet Aveo blanco con placas MNM-595-A, unidad que, de acuerdo con las indagatorias, estaría vinculada con los robos registrados en el estacionamiento del parque de diversiones.

El detenido fue encontrado con varias placas, herramientas y varias dosis de drogas / Especial

¿Cómo operaba el presunto ladrón de autopartes en Six Flags?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Carlos “N” estaría relacionado con cinco carpetas de investigación por delitos entre los que se encuentran robo, alteración de placas y encubrimiento por receptación.

Las investigaciones señalan que el sujeto presuntamente acudió al estacionamiento de Six Flags México en diferentes fechas para sustraer piezas de vehículos mientras sus propietarios se encontraban dentro del parque.

Los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido los días 19, 22 y 23 de septiembre, fechas en las que distintas víctimas reportaron el robo de componentes de sus automóviles.

Entre las piezas que presuntamente fueron sustraídas se encuentran llantas, espejos, centros de rin, rines y computadoras de vehículos, artículos que pueden alcanzar valores considerables dependiendo del modelo del automóvil y que posteriormente suelen ser revendidos.

Mientras la gente se divertía en el parque de diversiones, el presunto delincuente robaba autopartes / Especial

SSC ubicó el vehículo presuntamente involucrado

Como parte del seguimiento de los casos, los agentes identificaron un vehículo que aparecía relacionado con los distintos robos. Se trataba de un Chevrolet Aveo color blanco, mismo que finalmente permitió ubicar a Carlos “N”.

El hombre fue localizado mientras manejaba la unidad en Calzada Azcapotzalco-La Villa, donde los elementos de seguridad realizaron la detención y posteriormente efectuaron una revisión.

Las piezas robadas de Six Flags era vendidas en diferentes partes del centro y norte de la CDMX / Especial

¿Dónde vendía las autopartes robadas?

Después de su detención, Carlos “N” habría proporcionado información sobre los sitios donde presuntamente comercializaba las piezas obtenidas de los vehículos. Según el reporte, señaló un domicilio ubicado en Norte 74-A número 10028, colonia del Obrero, alcaldía Gustavo A. Madero, además de otras zonas de la capital.

Entre las colonias mencionadas aparecen San Felipe, Peralvillo y Doctores, lugares donde presuntamente habrían sido ofrecidas distintas autopartes.

Le encontraron placas y presunta marihuana