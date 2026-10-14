Autoridades en Alemania investiga un presunto caso de acoso sexual con un robot humanoide / Captura de pantalla

La policía de Colonia investiga un presunto caso de acoso sexual contra una joven de 16 años en el que habría participado un robot humanoide. Dos sospechosos habrían grabado el incidente y transmitido las imágenes en redes sociales

La policía de Colonia, Alemania, investiga un presunto caso de acoso sexual contra una adolescente de 16 años, luego de que un robot humanoide se acercara a ella frente a un restaurante de comida rápida y realizara movimientos de carácter sexual. El incidente ocurrió durante la noche del sábado 10 de octubre, cuando la joven se encontraba acompañada de dos amigas.

Los reportes difundidos por las autoridades, el dispositivo, de aproximadamente 1.20 metros de altura y con colores rojo y dorado, se aproximó por detrás de la menor, le tocó los glúteos y realizó movimientos cerca de su espacio personal. La policía intenta descifrar cómo funcionaba el aparato y si sus movimientos fueron controlados a distancia.

La policía de Colonia decomisó el robot y dos teléfonos celulares / Redes Sociales

Decomisan el robot y celulares para la investigación

Las primeras indagatorias apuntan a dos sospechosos: un adolescente de 16 años, identificado como propietario del robot, y un joven de 19 años que lo acompañaba. De acuerdo con la versión policial, ambos habrían grabado la escena, comentado lo ocurrido y transmitido las imágenes en directo a través de redes sociales.

Dos jóvenes son investigados por su presunta participación en el incidente / Captura de pantalla

Investigan si fue controlado a distancia

La Policía Criminal de Colonia mantiene abierta la investigación para determinar si el robot actuó mediante una programación previa o si alguien dirigió sus movimientos de forma remota. Las autoridades señalaron que el funcionamiento del aparato durante los hechos es uno de los puntos centrales de las indagatorias.