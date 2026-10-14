La policía de Colonia, Alemania, investiga un presunto caso de acoso sexual contra una adolescente de 16 años, luego de que un robot humanoide se acercara a ella frente a un restaurante de comida rápida y realizara movimientos de carácter sexual. El incidente ocurrió durante la noche del sábado 10 de octubre, cuando la joven se encontraba acompañada de dos amigas.
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Los reportes difundidos por las autoridades, el dispositivo, de aproximadamente 1.20 metros de altura y con colores rojo y dorado, se aproximó por detrás de la menor, le tocó los glúteos y realizó movimientos cerca de su espacio personal. La policía intenta descifrar cómo funcionaba el aparato y si sus movimientos fueron controlados a distancia.
Decomisan el robot y celulares para la investigación
Las primeras indagatorias apuntan a dos sospechosos: un adolescente de 16 años, identificado como propietario del robot, y un joven de 19 años que lo acompañaba. De acuerdo con la versión policial, ambos habrían grabado la escena, comentado lo ocurrido y transmitido las imágenes en directo a través de redes sociales.
Investigan si fue controlado a distancia
La Policía Criminal de Colonia mantiene abierta la investigación para determinar si el robot actuó mediante una programación previa o si alguien dirigió sus movimientos de forma remota. Las autoridades señalaron que el funcionamiento del aparato durante los hechos es uno de los puntos centrales de las indagatorias.
Los dos jóvenes fueron denunciados por sospecha de acoso sexual, delito que, de acuerdo con la información difundida por la policía alemana, puede castigarse con penas de prisión. Hasta el momento del reporte, no se había informado de una sentencia contra los sospechosos, mientras los investigadores revisan los dispositivos incautados y las grabaciones relacionadas con el caso.