Los Eliot Awards 2026 reconocerán a los creadores de contenido más destacados del año. / eliotawards.com

Los Eliot Awards 2026 reunirán a 50 creadores digitales en 10 categorías. Conoce quiénes compiten por los reconocimientos y cuándo será la ceremonia

Los Eliot Awards 2026 ya tienen a sus nominados. La lista reúne a 50 creadores de contenido de habla hispana que competirán en 10 categorías, entre las que destacan Storyteller, Comedia, Revelación del Año y Líder Digital del Año.

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Entre los nombres que figuran en la selección se encuentra Aarón Mercury, quien compite por el reconocimiento a Líder Digital del Año. La edición también incluye a figuras como Aldo De Nigris, Fede Vigevani, Lesslie Polinesia, Robegrill y Anna Sarelly.

La ceremonia se realizará el próximo 22 de octubre en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México. La premiación reconoce el trabajo de creadores digitales en distintas áreas del entretenimiento, la música, el humor y la divulgación.

¿Quiénes son los nominados a los Eliot Awards 2026?

La edición de este año contempla 10 categorías, con cinco nominados en cada una. Esta es la lista completa anunciada para la premiación: Storyteller Diosdado Juárez

Dipssy Bunny

Janin Al Chair

Mercedes Roa

Patricio Razo Revelación del Año Alex Serrano

Arthur Lima

Braulio Rodríguez

Brek el Milagro

Tatiana Kaer Comedia Fer Lozano

Gabriela Flores Villar

Jair Sánchez

Stephany Leal

Wilson Alcaraz Best Engager Aldo De Nigris

Beth Cast

Eli Esparza

Karen Torres

Los Delfines How To Chef en Proceso

Cordelia Media

Daniela Emmanuel

Mamá Mecanic

Valeria Villalobos Beat 4 Like Alan Arrieta

Elaine Haro

Kevin AMF

Los Meñiques de la Casa

Santos Bravos Better You Coral Mujaes

Dr. Patricio Ochoa

Eva María Beristain

Maca Riva

Mon Alimentos Next Gen Danny Ice

Isa GRWM

Isa y Nati

Leo Show

Sofía y Brandon Vela Beyond Creator Esta categoría reconoce a creadores que han llevado sus proyectos más allá de las redes sociales y han desarrollado marcas o negocios propios. Anna Sarelly

Eugenia Rodríguez Cantú

Fer Jalil

Robegrill

Skabeche Líder Digital del Año Aarón Mercury

Clase Libre

Fede Vigevani

Gonzok

Lesslie Polinesia

Aarón Mercury figura entre los nominados a Líder Digital del Año en los Eliot Awards 2026. / eliotawards.com

¿Cuándo y dónde serán los Eliot Awards 2026?