Los Eliot Awards 2026 ya tienen a sus nominados. La lista reúne a 50 creadores de contenido de habla hispana que competirán en 10 categorías, entre las que destacan Storyteller, Comedia, Revelación del Año y Líder Digital del Año.
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Entre los nombres que figuran en la selección se encuentra Aarón Mercury, quien compite por el reconocimiento a Líder Digital del Año. La edición también incluye a figuras como Aldo De Nigris, Fede Vigevani, Lesslie Polinesia, Robegrill y Anna Sarelly.
La ceremonia se realizará el próximo 22 de octubre en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México. La premiación reconoce el trabajo de creadores digitales en distintas áreas del entretenimiento, la música, el humor y la divulgación.
¿Quiénes son los nominados a los Eliot Awards 2026?
La edición de este año contempla 10 categorías, con cinco nominados en cada una. Esta es la lista completa anunciada para la premiación:
Storyteller
Diosdado Juárez
Dipssy Bunny
Janin Al Chair
Mercedes Roa
Patricio Razo
Revelación del Año
Alex Serrano
Arthur Lima
Braulio Rodríguez
Brek el Milagro
Tatiana Kaer
Comedia
Fer Lozano
Gabriela Flores Villar
Jair Sánchez
Stephany Leal
Wilson Alcaraz
Best Engager
Aldo De Nigris
Beth Cast
Eli Esparza
Karen Torres
Los Delfines
How To
Chef en Proceso
Cordelia Media
Daniela Emmanuel
Mamá Mecanic
Valeria Villalobos
Beat 4 Like
Alan Arrieta
Elaine Haro
Kevin AMF
Los Meñiques de la Casa
Santos Bravos
Better You
Coral Mujaes
Dr. Patricio Ochoa
Eva María Beristain
Maca Riva
Mon Alimentos
Next Gen
Danny Ice
Isa GRWM
Isa y Nati
Leo Show
Sofía y Brandon Vela
Beyond Creator
Esta categoría reconoce a creadores que han llevado sus proyectos más allá de las redes sociales y han desarrollado marcas o negocios propios.
Anna Sarelly
Eugenia Rodríguez Cantú
Fer Jalil
Robegrill
Skabeche
Líder Digital del Año
Aarón Mercury
Clase Libre
Fede Vigevani
Gonzok
Lesslie Polinesia
¿Cuándo y dónde serán los Eliot Awards 2026?
La ceremonia de los Eliot Awards 2026 se llevará a cabo el jueves 22 de octubre en Expo Santa Fe, Ciudad de México. La transmisión está prevista para las 19:00 horas a través del canal de YouTube y las redes sociales de Eliot Media.