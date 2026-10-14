Los Eliot Awards 2026 ya tienen a sus nominados. La lista reúne a 50 creadores de contenido de habla hispana que competirán en 10 categorías, entre las que destacan Storyteller, Comedia, Revelación del Año y Líder Digital del Año.

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Entre los nombres que figuran en la selección se encuentra Aarón Mercury, quien compite por el reconocimiento a Líder Digital del Año. La edición también incluye a figuras como Aldo De Nigris, Fede Vigevani, Lesslie Polinesia, Robegrill y Anna Sarelly.

La ceremonia se realizará el próximo 22 de octubre en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México. La premiación reconoce el trabajo de creadores digitales en distintas áreas del entretenimiento, la música, el humor y la divulgación.

¿Quiénes son los nominados a los Eliot Awards 2026?

La edición de este año contempla 10 categorías, con cinco nominados en cada una. Esta es la lista completa anunciada para la premiación:

Storyteller

  • Diosdado Juárez

  • Dipssy Bunny

  • Janin Al Chair

  • Mercedes Roa

  • Patricio Razo

Revelación del Año

  • Alex Serrano

  • Arthur Lima

  • Braulio Rodríguez

  • Brek el Milagro

  • Tatiana Kaer

Comedia

  • Fer Lozano

  • Gabriela Flores Villar

  • Jair Sánchez

  • Stephany Leal

  • Wilson Alcaraz

Best Engager

  • Aldo De Nigris

  • Beth Cast

  • Eli Esparza

  • Karen Torres

  • Los Delfines

How To

  • Chef en Proceso

  • Cordelia Media

  • Daniela Emmanuel

  • Mamá Mecanic

  • Valeria Villalobos

Beat 4 Like

  • Alan Arrieta

  • Elaine Haro

  • Kevin AMF

  • Los Meñiques de la Casa

  • Santos Bravos

Better You

  • Coral Mujaes

  • Dr. Patricio Ochoa

  • Eva María Beristain

  • Maca Riva

  • Mon Alimentos

Next Gen

  • Danny Ice

  • Isa GRWM

  • Isa y Nati

  • Leo Show

  • Sofía y Brandon Vela

Beyond Creator

Esta categoría reconoce a creadores que han llevado sus proyectos más allá de las redes sociales y han desarrollado marcas o negocios propios.

  • Anna Sarelly

  • Eugenia Rodríguez Cantú

  • Fer Jalil

  • Robegrill

  • Skabeche

Líder Digital del Año

  • Aarón Mercury

  • Clase Libre

  • Fede Vigevani

  • Gonzok

  • Lesslie Polinesia

Aarón Mercury figura entre los nominados a Líder Digital del Año en los Eliot Awards 2026. / eliotawards.com

¿Cuándo y dónde serán los Eliot Awards 2026?

La ceremonia de los Eliot Awards 2026 se llevará a cabo el jueves 22 de octubre en Expo Santa Fe, Ciudad de México. La transmisión está prevista para las 19:00 horas a través del canal de YouTube y las redes sociales de Eliot Media.