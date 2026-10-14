La conductora agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y compartió cómo se encuentra tras ser hospitalizada de emergencia en Acapulco

Laura Bozzo reapareció en redes sociales con un mensaje para sus seguidores, luego de que se reportara su hospitalización de emergencia en Acapulco, Guerrero. La conductora peruana agradeció las muestras de apoyo y aseguró que se encuentra bien, tranquila y acompañada de su familia y médicos.

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Con el humor que la caracteriza, la presentadora cerró su mensaje con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “De esta momia no se libran”, con la que transmitió ánimo tras la preocupación generada por su estado de salud.

¿Qué dijo Laura Bozzo tras ser hospitalizada?

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Laura Bozzo agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su salud luego de que trascendiera que había sido ingresada a un hospital.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que tanto quiero. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, expresó la conductora.

Su mensaje buscó tranquilizar a sus seguidores y dejó ver que mantiene su característico sentido del humor, pese a la preocupación que provocaron las noticias sobre su hospitalización.

La conductora agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. / @laurabozzo_of

¿Por qué hospitalizaron a Laura Bozzo?

La hospitalización de la conductora se dio a conocer el martes 13 de octubre, cuando comenzaron a circular reportes sobre una emergencia médica en Acapulco, donde reside desde hace varios años.

Posteriormente su asistente explicó en el programa Hoy Día que la intervención quirúrgica estuvo relacionada con una úlcera duodenal. La misma colaboradora señaló que Bozzo se encontraba estable.